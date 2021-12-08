«Срочно пришли деньги маме на операцию». Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как происходят взломы соцсетей, например?

Вадим Козлов, директор картцентра одного из ведущих банков страны:

Давайте я расскажу, если интересно. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Очень. Вадим Козлов:

По поводу соцсетей. Не надо каких-то сложных вещей, технологий и так далее. Первое и самое сложное для мошенников – это практические кейсы. Самые частые вот, на мой взгляд: взламывается аккаунт вашего знакомого в социальной сети, например, в Instagram, и с этого аккаунта просто пишется. Татьяна Савчик:

Примите участие в фотоконкурсе, да? Вадим Козлов:

Да. «Срочно пришли деньги маме на операцию». Вы, естественно, находитесь под впечатлением. От знакомого человека пришла такая просьба: «Дай денег, я завтра верну. Просто сегодня без денег оказалась». И сбрасываются реквизиты карточки, куда перекинуть деньги. Все, вы сами перечисляете деньги на какую-то карточку куда-то, например, там в Россию.

Татьяна Савчик:

Психологически тебя подсаживают на тот факт, что человек знакомый. У него нужда там, потребность. Вадим Козлов:

Да, то есть сам факт, вот то, что аккаунт вашего знакомого взломан, а вы этого не осознаете, вы сами перечисляете деньги. И потом все, то есть у вас не украли, вы сами перечислили. Банк ничего не может сделать. А деньги уходят куда-то там, в другую страну, и мгновенно с той карточки обналичиваются в банкомате. Все, даже если вы вовремя обратитесь в банк, то банк ничем не сможет вам помочь. Потому что, во-первых, нет факта преступления, наверное. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Добровольно, да, получается? Вадим Козлов:

Вы сами перечислили. И, во-вторых, тех денег уже нет. То есть в тот банк нет смысла обращаться. Юлия Крыницкая:

А если происходят продажи через социальные сети. То есть это вообще не регулируется?