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«Срочно пришли деньги маме на операцию». Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях?

08 декабря 2021 16:45
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Как происходят взломы соцсетей, например?  

«Срочно пришли деньги маме на операцию». Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях?-1

Вадим Козлов, директор картцентра одного из ведущих банков страны:  
Давайте я расскажу, если интересно.  

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:  
Очень.  

Вадим Козлов:  
По поводу соцсетей. Не надо каких-то сложных вещей, технологий и так далее. Первое и самое сложное для мошенников – это практические кейсы. Самые частые вот, на мой взгляд: взламывается аккаунт вашего знакомого в социальной сети, например, в Instagram, и с этого аккаунта просто пишется.  

Татьяна Савчик:  
Примите участие в фотоконкурсе, да?  

Вадим Козлов:  
Да. «Срочно пришли деньги маме на операцию». Вы, естественно, находитесь под впечатлением. От знакомого человека пришла такая просьба: «Дай денег, я завтра верну. Просто сегодня без денег оказалась». И сбрасываются реквизиты карточки, куда перекинуть деньги. Все, вы сами перечисляете деньги на какую-то карточку куда-то, например, там в Россию.  

«Срочно пришли деньги маме на операцию». Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях?-4

Татьяна Савчик:  
Психологически тебя подсаживают на тот факт, что человек знакомый. У него нужда там, потребность.  

Вадим Козлов:  
Да, то есть сам факт, вот то, что аккаунт вашего знакомого взломан, а вы этого не осознаете, вы сами перечисляете деньги. И потом все, то есть у вас не украли, вы сами перечислили. Банк ничего не может сделать. А деньги уходят куда-то там, в другую страну, и мгновенно с той карточки обналичиваются в банкомате. Все, даже если вы вовремя обратитесь в банк, то банк ничем не сможет вам помочь. Потому что, во-первых, нет факта преступления, наверное.  

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:  
Добровольно, да, получается?  

Вадим Козлов:  
Вы сами перечислили. И, во-вторых, тех денег уже нет. То есть в тот банк нет смысла обращаться.  

Юлия Крыницкая:  
А если происходят продажи через социальные сети. То есть это вообще не регулируется?  

«Срочно пришли деньги маме на операцию». Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях?-7

Алексей Лученок, председатель общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Оплот»:  
Если с одной стороны выступает субъект хозяйствования – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, а с другой – гражданин, конечно, тогда, значит, это попадает под действие закона «О защите прав потребителей». Если же два гражданина заключают какую-то сделку – это не сфера закона «О защите прав потребителей». Это гражданско-правовые отношения, регулируются нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь. В данной ситуации все равно, если вы приобретаете какой-то некачественный товар, и продавец не сообщает вам об этом, в принципе, можно обратиться, конечно, с претензией и впоследствии в суд для возмещения стоимости всех расходов, а также стоимости этого товара ненадлежащего качества.  

«Один в один». Как распознать фейковый сайт и не попасться на улочку мошенников – подробнее здесь.  

# Интернет-мошенничество # общество # Татьяна Савчик # Вадим Козлов # Кристина Сущеня # Юлия Крыницкая # Алексей Лученок # Фотофакт

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