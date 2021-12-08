«Срочно пришли деньги маме на операцию». Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Как происходят взломы соцсетей, например?
Вадим Козлов, директор картцентра одного из ведущих банков страны:
Давайте я расскажу, если интересно.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Очень.
Вадим Козлов:
По поводу соцсетей. Не надо каких-то сложных вещей, технологий и так далее. Первое и самое сложное для мошенников – это практические кейсы. Самые частые вот, на мой взгляд: взламывается аккаунт вашего знакомого в социальной сети, например, в Instagram, и с этого аккаунта просто пишется.
Татьяна Савчик:
Примите участие в фотоконкурсе, да?
Вадим Козлов:
Да. «Срочно пришли деньги маме на операцию». Вы, естественно, находитесь под впечатлением. От знакомого человека пришла такая просьба: «Дай денег, я завтра верну. Просто сегодня без денег оказалась». И сбрасываются реквизиты карточки, куда перекинуть деньги. Все, вы сами перечисляете деньги на какую-то карточку куда-то, например, там в Россию.
Татьяна Савчик:
Психологически тебя подсаживают на тот факт, что человек знакомый. У него нужда там, потребность.
Вадим Козлов:
Да, то есть сам факт, вот то, что аккаунт вашего знакомого взломан, а вы этого не осознаете, вы сами перечисляете деньги. И потом все, то есть у вас не украли, вы сами перечислили. Банк ничего не может сделать. А деньги уходят куда-то там, в другую страну, и мгновенно с той карточки обналичиваются в банкомате. Все, даже если вы вовремя обратитесь в банк, то банк ничем не сможет вам помочь. Потому что, во-первых, нет факта преступления, наверное.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Добровольно, да, получается?
Вадим Козлов:
Вы сами перечислили. И, во-вторых, тех денег уже нет. То есть в тот банк нет смысла обращаться.
Юлия Крыницкая:
А если происходят продажи через социальные сети. То есть это вообще не регулируется?
Алексей Лученок, председатель общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Оплот»:
Если с одной стороны выступает субъект хозяйствования – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, а с другой – гражданин, конечно, тогда, значит, это попадает под действие закона «О защите прав потребителей». Если же два гражданина заключают какую-то сделку – это не сфера закона «О защите прав потребителей». Это гражданско-правовые отношения, регулируются нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь. В данной ситуации все равно, если вы приобретаете какой-то некачественный товар, и продавец не сообщает вам об этом, в принципе, можно обратиться, конечно, с претензией и впоследствии в суд для возмещения стоимости всех расходов, а также стоимости этого товара ненадлежащего качества.
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