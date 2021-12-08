Как выбрать надёжный интернет-магазин и где смотреть отзывы? Рассказал председатель общества по защите прав потребителей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алексей Лученок, председатель общественного объединения «Общество защиты прав потребителей «Оплот»:

Необходимо перед покупкой внимательно подумать, то есть быть бдительными и уточнить. Первое – что это за интернет-магазин. Но не на самом интернет-ресурсе смотреть отзывы, потому что отзывы всегда там положительные, а отрицательные тут же удаляются, а на других интернет-источниках. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Кстати, имеют они право удалять отрицательные отзывы? Алексей Лученок:

В данной ситуации – это собственность сайта, этой организации. Конечно, они имеют право. То есть здесь никакой ответственности нет.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Положительные отзывы – это тоже дело их же рук, мне кажется. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

И репутацию сами себе. Алексей Лученок:

Первое – хотел бы заострить внимание – необходимо, что сделать: уточнить, с кем вы заключаете договор, кто приедет, что это за компания вообще. Еще раз подчеркну, что это необходимо уточнить, как говорится, в киберпространстве на других каких-то сайтах. Сайт «Отзовик» там, то есть какие-то другие сайты. Второе, необходимо уточнить, какая это организация, сколько ей лет. Если это молодая организация и еще сообщает на своем интернет-ресурсе о том, что не осуществляет продажу мобильных телефонов в рассрочку… Юлия Крыницкая:

А как это уточнить, по поводу возраста организации?

Алексей Лученок:

А это через УНП. Можете просто ввести через портал egr.gov.by либо через налоговый портал номер девятизначный УНП и уточнить, когда зарегистрирована организация, а также ее юридический адрес, где она была зарегистрирована. Это первое, то есть провести разведку такую: что это за организация, как давно, почитать отзывы соответственно. Более того, хотел бы уточнить, как потребителю обезопасить себя при покупке этих мобильных телефонов. Конечно, мы очень рады, когда нам привозят долгожданный iPhone, уже все забываем. И вроде документы какие-то с печатями нам предоставляют. Но мы и забываем, что у телефона существует IMEI. Серийный номер, который можно тут же ввести через сайт Apple официальный и уточнить, распространяются ли на данную модель гарантийные обязательства. Как говориться, такая мировая практика. Юлия Крыницкая:

Это, кстати, не зависит: в Беларуси, в России или в другой стране? Алексей Лученок:

Это не зависит, да. И второй момент, такая заезженная истина – потребовать кассовый чек. Вроде бы говорят обычно: «Вот мы вам чек предоставляем». Но написано: товарный чек. А это совсем другой документ, это не кассовый чек, фискальный документ. Курьер говорит: «Давайте мы вам завтра, послезавтра». Тогда и завтра мы вам деньги за телефон. Кстати, здесь надо исходить из такого принципа – сначала, как говорится, стулья, а потому будут деньги. Как в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» это сказано.

Сергей Мирук, заместитель начальника второго управления главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Плюс, предусмотреть все меры предосторожности, то есть не оставлять там сразу свои личные данные, не убедившись, что это нормальное, хорошее сообщество.

Александр Костюкевич, юрист:

У нас же есть много площадок, тот же onliner.by, еще какие-то. Там есть четко проверенные… Юлия Крыницкая:

Они сами проверяют, получается? Александр Костюкевич:

Там есть тысяча отзывов, две тысячи отзывов. Крупные интернет-магазины уже давным-давно работают. А если у нас новый интернет-магазин и 10 отзывов, да еще и все положительные.