Критическое мышление отключится. Какими тактиками пользуются мошенники в Сети?

Александр Костюкевич, юрист:

Если говорить про аккаунты конкретно и вспоминать про фишинг – это не обязательно взлом будет. Ведь в основе фишига лежит манипулятивное управление человеком. Я поясню термин. Значит, что нужно сделать? Необходимо, первое, создать условия в определенном виде для человека, при котором его критическое мышление, скажем так, отключится.

Есть три распространенных тактики сегодня. То, что я, во всяком случае, наблюдаю. Это испугать человека, то есть изменяется эмоциональное состояние. Человек может обрадоваться – это тоже изменяется состояние, диаметрально противоположное чувство. И третий вариант развития событий – любопытство. Когда письмо приходит, оно приходит, в принципе, не по назначению. Например, я там занимаюсь, скажем, техническими вопросами, а письмо пришло про зарплату генерального директора нашей фирмы. Мне же, конечно, интересно, сколько он зарабатывает. Вот это я моделирую ситуацию на самом деле. Есть вот таких три момента.

Меняется эмоциональное состояние человека – раз. Дальше необходимо сделать таким образом, чтобы это эмоциональное состояние перешло, назовем так, в чувство паники. То есть человек перестает мыслить, а начинает догадываться: «А что будет дальше?» Так, пожалуйста, например, приходит сообщение о том, что бабушке плохо. Мы же не проверяем информацию, плохо ли бабушке. А достоверность – здесь вопрос номер один. Мы можем позвонить бабушке и узнать, плохо или нет. Но на данный момент времени мы не рассматриваем такую картину.