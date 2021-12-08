Критическое мышление отключится. Какими тактиками пользуются мошенники в Сети?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александр Костюкевич, юрист:
Если говорить про аккаунты конкретно и вспоминать про фишинг – это не обязательно взлом будет. Ведь в основе фишига лежит манипулятивное управление человеком. Я поясню термин. Значит, что нужно сделать? Необходимо, первое, создать условия в определенном виде для человека, при котором его критическое мышление, скажем так, отключится.
Есть три распространенных тактики сегодня. То, что я, во всяком случае, наблюдаю. Это испугать человека, то есть изменяется эмоциональное состояние. Человек может обрадоваться – это тоже изменяется состояние, диаметрально противоположное чувство. И третий вариант развития событий – любопытство. Когда письмо приходит, оно приходит, в принципе, не по назначению. Например, я там занимаюсь, скажем, техническими вопросами, а письмо пришло про зарплату генерального директора нашей фирмы. Мне же, конечно, интересно, сколько он зарабатывает. Вот это я моделирую ситуацию на самом деле. Есть вот таких три момента.
Меняется эмоциональное состояние человека – раз. Дальше необходимо сделать таким образом, чтобы это эмоциональное состояние перешло, назовем так, в чувство паники. То есть человек перестает мыслить, а начинает догадываться: «А что будет дальше?» Так, пожалуйста, например, приходит сообщение о том, что бабушке плохо. Мы же не проверяем информацию, плохо ли бабушке. А достоверность – здесь вопрос номер один. Мы можем позвонить бабушке и узнать, плохо или нет. Но на данный момент времени мы не рассматриваем такую картину.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Для меня это удивительно. Если плохо бабушке, почему не позвонить?
Александр Костюкевич:
Подождите, я поясню. Мы говорим сейчас про почтовый фишинг. У человека, когда он читает почту, с моей точки зрения, есть время на реакцию. Я привык сначала читать, думать, а потом делать. Меня так учили. Соглашусь, конечно, если это звонок и управление действиями осуществляется с помощью речи, здесь есть сложности противодействовать. Потому что там достаточно грамотно отрабатывают, профессионально все делают, понимают, что человек воспринимает сначала глазами информацию. То есть, например, если это через Viber – будет логотип банка, будут выделены какие-то слова, в том числе «банк».
Я, например, пропустил все звонки, которые у меня были по одной простой причине, я передачу данных включаю тогда, когда мне это надо всего лишь. Я не призываю всех к такому тоталитаризму в информационных системах. Но тем не менее проблема была в этом. Задача нарушителя – сложно синхронизироваться по времени с тем моментом, когда у меня передача данных включена.
То есть я к чему, вот возвращаясь к началу вопроса, нет необходимости совершать какие-то сложные действия. Почему массовость, с моей точки зрения, преступлений? Можно манипулятивным образом потренироваться, может быть, злодей, как говорится, не всегда удачный в своих началах. Но совершенствуя свои навыки, они могут достигать успеха.
Как выбрать надежный интернет-магазин и где смотреть отзывы? Рассказал председатель общества по защите прав потребителей – подробнее здесь.