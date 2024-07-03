Прямой эфир

Что нужно, чтобы быть патриотом – рассказала Марина Ленчевская

03 июля 2024 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Именно на фундаменте истории Беларусь строит свое будущее. Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем на своей земле, растим детей. За годы независимости наша страна прошла путь становления после развала Советского Союза. Магистральный курс развития страны позволил укрепить все отрасли и сферы: промышленность, аграрный сектор, образование, здравоохранение, ВПК. И в каждом моменте десятки, сотни поводов для гордости за свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прямом эфире выездной студии СТВ Марина Александровна Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Екатерина Забенько, СТВ:
Огромное внимание сегодня уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Что сегодня нужно сделать еще, для того чтобы каждый рожденный человек, о чем мы сегодня говорим, был патриотом?

Что нужно, чтобы быть патриотом – рассказала Марина Ленчевская-1

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вообще, патриот – слово греческое. Это отечество. Это должно быть, знаете, на генном уровне – понимание того, что у тебя одно отечество, другого не будет. Поэтому его нужно любить и защищать. А мы сегодня все должны еще трудиться. Президент правильно сказал: каждый на своем месте. Созидание ради своей страны – это ведь тоже патриотизм.

Читайте также:

Ленчевская: мы не рисуем себе образ врага – Военная доктрина была и есть оборонительная

Ленчевская: суверенитет – это ценность, которую мы должны беречь и передавать по наследству

Юные художники из Центра творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска показали, какой видят Беларусь

 

# День Независимости # общество # Марина Ленчевская # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Ленчевская: мы не рисуем себе образ врага – Военная доктрина была и есть оборонительная
03 июля 2024 19:42

Ленчевская: мы не рисуем себе образ врага – Военная доктрина была и есть оборонительная

Сколько детей родились 3 июля в РНПЦ «Мать и дитя» – рассказал директор центра
03 июля 2024 19:39

Сколько детей родились 3 июля в РНПЦ «Мать и дитя» – рассказал директор центра

Ленчевская: суверенитет – это ценность, которую мы должны беречь и передавать по наследству
03 июля 2024 19:37

Ленчевская: суверенитет – это ценность, которую мы должны беречь и передавать по наследству