Юные художники из Центра творчества детей и молодёжи Фрунзенского района Минска показали, какой видят Беларусь
Именно на фундаменте истории Беларусь строит свое будущее. Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем на своей земле, растим детей. За годы независимости наша страна прошла путь становления после развала Советского Союза. Магистральный курс развития страны позволил укрепить все отрасли и сферы: промышленность, аграрный сектор, образование, здравоохранение, ВПК. И в каждом моменте десятки, сотни поводов для гордости за свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В прямом эфире выездной студии СТВ Марина Александровна Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Екатерина Забенько, СТВ:
Главное – мир на нашей земле, чтобы дети могли наслаждаться необыкновенной красотой нашей страны. На протяжении всего дня у нас работал пленэр «Беларусь – моя родина».
Юные художники из «Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка» пытались на полотнах отразить всю многогранность и неповторимость наших лесов, наших рек и озер, наших городов и маленьких деревень. Что получилось, увидим прямо сейчас с вами, Марина Александровна, и, кстати говоря, о патриотах.
Расскажите о своих рисунках, которые сегодня в течение дня создавали прямо здесь на мольбертах. Получилось действительно очень красиво и талантливо, а главное – патриотично.
Я часто вижу в деревне пшеничное поле и летающих над ними аистов. Поэтому я решила эту красоту перенести на свою картину. Еще аисты приносят детей.
Екатерина Забенько:
Умничка просто! Марина Александровна, наверное, поздравляя белорусов с Днем Независимости, невозможно не говорить о детях, особенно когда они растут, понимая, что главное для нашей страны.
Марина Ленчевская:
Очень важно, что у нашей страны есть будущее. Я в этом уверена. Замечательные ребята! И очень важно, чтобы у них это будущее было счастливым. Мы, взрослые, для этого сделаем все. С праздником, дорогие друзья!