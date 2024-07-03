Юные художники из Центра творчества детей и молодёжи Фрунзенского района Минска показали, какой видят Беларусь

Именно на фундаменте истории Беларусь строит свое будущее. Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем на своей земле, растим детей. За годы независимости наша страна прошла путь становления после развала Советского Союза. Магистральный курс развития страны позволил укрепить все отрасли и сферы: промышленность, аграрный сектор, образование, здравоохранение, ВПК. И в каждом моменте десятки, сотни поводов для гордости за свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В прямом эфире выездной студии СТВ Марина Александровна Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Екатерина Забенько, СТВ:

Главное – мир на нашей земле, чтобы дети могли наслаждаться необыкновенной красотой нашей страны. На протяжении всего дня у нас работал пленэр «Беларусь – моя родина».

Юные художники из «Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка» пытались на полотнах отразить всю многогранность и неповторимость наших лесов, наших рек и озер, наших городов и маленьких деревень. Что получилось, увидим прямо сейчас с вами, Марина Александровна, и, кстати говоря, о патриотах. Расскажите о своих рисунках, которые сегодня в течение дня создавали прямо здесь на мольбертах. Получилось действительно очень красиво и талантливо, а главное – патриотично.

Я часто вижу в деревне пшеничное поле и летающих над ними аистов. Поэтому я решила эту красоту перенести на свою картину. Еще аисты приносят детей. Екатерина Забенько:

Умничка просто! Марина Александровна, наверное, поздравляя белорусов с Днем Независимости, невозможно не говорить о детях, особенно когда они растут, понимая, что главное для нашей страны.