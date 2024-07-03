Тайное оружие Гитлера. Какие зверства совершали спецотряды вермахта на территории Гомельской области

В период оккупации на территории Беларуси находилось около 8 миллионов жителей и 900 тысяч военнопленных. В соответствии с нацистским планом «Ост», на захваченной земле устанавливался «новый порядок», главным орудием которого был – кровавый террор.

Люди гибли в лагерях смерти от голода и издевательств, молодежь вывозили на принудительные работы в Германию. А тех, кто сопротивлялся, расстреливали. Особая задача стояла перед айнзацгруппами – специальными подразделениями «СС», которые отвечали за ликвидацию политических, расовых и идеологических врагов Третьего рейха. В первую очередь: представителей еврейской и цыганской национальностей и коммунистов.

Уже в сентябре 1941 года в Гомеле было создано 4 еврейских гетто, население которых изначально обрекли на гибель.

Юрий Панков, заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Гомельские гетто были больше всего похожи на концентрационные лагеря, потому что это были небольшие территории и просуществовали они совсем недолго. Евреи там больше находились, нежели использовались на каких-то работах. Их, конечно же, привлекали, но совсем немного. И просуществовали они совершенно недолгий промежуток времени: если гетто были сформированы в начале сентября, то уже в начале ноября 1941 года все население еврейского гетто было ликвидировано.

Замучены и расстреляны… В Гомеле нацисты уничтожили около четырех тысяч евреев – не только из областного центра, но и из соседних районов: Лоевского, Ветковского, Стрешинского. Их истреблением занималась айнзацгруппа «Б», а именно ее 8-е подразделение во главе с командующим Вильгелем Шульцем.

Помогали нацистам – предатели. Полицаи приводили людей в тюрьмы, откуда после их увозили к местам массовых расстрелов. Таких было несколько, в том числе на 9-м километре трассы Гомель-Чернигов. В 2021 году прокуратура инициировала раскопки на месте трагических событий. В лесу были найдены останки практически тысячи человек и принадлежащие им вещи: украшения, чернильницы, фрагменты кожаных чемоданов.