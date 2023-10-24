«Нет задач, которые спецназу не присущи». Подполковник рассказал, насколько важна работа специальной разведки Вооруженных Сил Беларуси

В сегодняшнем календаре еще одна важная дата – 24 октября отмечается День специальной разведки Вооруженных Сил Республики Беларуси. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрей Шарупич, заместитель командира в/ч 89417 по идеологической работе, подполковник. Юлия Самусенко, ведущая:

Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь отмечают ваш профессиональный праздник, какая у него история?

Андрей Шарупич, заместитель командира в/ч 89417 по идеологической работе, подполковник:

Дата 24 октября была привязана к дате формирования рот специального назначения, которые были созданы по директиве военного министра СССР, именно 24 октября 1950 года. Поэтому сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину формирования подразделения специального назначения. В дальнейшем эти роты получили признание всесоюзное, задачи, которые им ставились, действительно имели огромное значение. С чего начинается путь военного в разведке? Александр Стасевич, ведущий:

С чего начинался ваш путь в разведку? Как вы пришли к этому? Андрей Шарупич:

Мой путь в разведку начинался, наверное, с рассказа дедушки про брата, который был в свое время разведчиком. И он действительно был тем человеком, который никогда не рассказывал, где он выполнял задачи, какие он выполнял задачи. Но это могли рассказать шрамы, которые были у него на спине. Соответственно, фотография, которую он оставил и написал сзади: будущим защитникам Отечества Андрею и Сергею. Это я и мой брат. Тогда, наверное, первая мысль и проскользнула, но на ней никакого внимания особого не заострял, потому что разведчиком, не разведчиком стать… Сыграл роль дядя-афганец. Он говорит, что посмотри, в Минске какие суворовцы ходят. Такие красивые хлопцы, все в строю идут, на параде участвуют, будущие защитники Отечества. А в суворовском училище, когда учился здесь, свою роль сыграл мой командир взвода. На то время это был майор Семенов Виталий Олегович, который с такой любовь нам рассказывал про воздушно-десантные войска, говорит, Андрей, ты же понимаешь, что в Рязанском десантном училище настолько сложно, что ты представить не можешь, там люди, из которых, наверное, можно гвозди делать. Думаю, значит надо эту трудность тоже попытаться как-то преодолеть, поставить перед собой цель, поступил в Рязань, наслаждался тем, что был десантником, имел право носить такое гордое звание. А уже выпускаясь из училища, приехав на предварительное распределение, говорят, что есть в Марьиной Горке интересная воинская часть, где можно служить. Какая часть? Бригада специального назначения, интересно стало. Задачи сложнее, чем там, никому не ставят. Все, значит определено. Точно туда попаду.

Александр Меженный, ведущий:

Какие сейчас требования предъявляется к тем, кто собирается служить в пятой бригаде? Андрей Шарупич:

Первое, конечно, это здоровье. Военнослужащий должен быть готов к довольно высоким физическим нагрузкам. Ну и основное, наверное, главное качество – это, конечно, ум, способность думать и мыслить в различных сложных ситуациях неоднотипно. С какими сложностями сталкивается разведчик в реальной жизни? Юлия Самусенко:

С какими сложностями сталкивается разведчик в реальной жизни? Андрей Шарупич:

Можно привести пример рядового Сулина Вячеслава Анатольевича, который зачислен навечно в списке 9-й роты специального назначения, 5-й бригады специального назначения. Военнослужащий выполнял задачу в Афганистане. Рядовой снайпер, оказавшись в окружении, начал отстреливаться от противника. Когда закончились патроны, метал гранаты. Противник, пытаясь уничтожить все, из гранатомета выстрелил по месту, где он находился. Но граната, пролетая, отрубила ему кисть правой руки. Люди, бойцы, которые из группы находились рядом, думали, что все на этом закончилось. Нет. Прошло мановение, он встал, он левой рукой брал гранаты, выдергивал чеку зубами, бросал их. Когда граната осталась одна, он во весь рост встал, на него подбежали душманы, думали, что у него ничего нет. Он просто достал эту гранату, отпустил, можно сказать, рычаг. И с собой на тот свет забрал большое количество душманов, которые к нему приближались. То есть это говорит, наверное, о том, что у разведчика нет права на ошибку и, как правило, каждый из разведчиков понимает, что он не обречен на самопожертвование, а имеет честь отдать жизнь за свою Родину. Он сможет спасти жизнь многим другим товарищем. Это, конечно, дает понять, насколько важен спецназ на сегодня. Ну и, конечно, отношение, которое государство сегодня проявляет к нам. Глава государства сколько внимания уделяет обеспечению подразделения специального назначения. Министерство обороны, все самое лучшее, все самые передовые разработки, технологии, они идут, конечно, в бригаду. И это накладывает ряд ответственности на бригаду в любое время, в любом месте, любые задачи. Нет задач, которые спецназу не присущи. Какая роль отводится специальной разведке в деле обеспечения безопасности нашей страны? Александр Стасевич:

Сегодня какая роль отводится специальной разведке в деле обеспечения безопасности нашей страны?

Андрей Шарупич:

Специальная разведка, как и другие виды, является глазами и ушами фронта. Но на сегодня выполняется ряд разведывательных задач. Бригада предназначена для выполнения специальных задач. Ведение контрдиверсионной борьбы, противодействие терроризму, борьба с терроризмом. Также могут выполняться задачи по поддержанию правого порядка во взаимодействии с другими целыми структурами. Спектр задач, который есть у спецназа на сегодня, широк, но не все задачи можно озвучивать. Юлия Самусенко:

Говорят, что разведчики – это люди без лица, имени и фамилии. Сложно ли вообще жить под прикрытием? Андрей Шарупич:

Право называться разведчиком несу по жизни. И самое главное, быть скрытным в ходе выполнения задач по предназначению. А в мирной жизни ты, наверное, никогда не говоришь про эту разведку. Что касается, наверное, закрытости, как правило, военнослужащих в интернете вы не найдете, что служил либо служит, на таких-то должностях проходил. Если ряд должностей, которые являются публичными, например, командир бригады, это публичная личность. Человек, который представляет бригаду, это человек, который ведет эту бригаду за собой. Это всегда самые сильные личности, которые говорят от лица бригады. И когда он говорит, там важно, чтобы прислушивались к каждому его слову. Когда командира бригады слышат жители нашей страны, в них вселяется уверенность в то, что у нас все спокойно, и таким же спокойным останется. А когда наши оппоненты слышат слова командира, они понимают, что играть с Вооруженными Силами Республики Беларусь, в частности со спецназом, не нужно. И игра закончится плохо.