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Площадь Восстания в Гомеле полностью переделают – показываем, как она будет выглядеть

24 октября 2023 11:24
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Новости Беларуси. В центре Гомеля реконструируют площадь под мемориал жертвам геноцида. Средства жители соберут на областном субботнике, который пройдет 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь Восстания в Гомеле полностью переделают – показываем, как она будет выглядеть-1

В годы нацистской оккупации с 1941-го 1943-й годы на территории нынешней площади Восстания находились пересыльные лагеря советских военнопленных ДУЛАГ-220 и ДУЛАГ-121. По примерным подсчетам, в них погибли более 115 тысяч человек. Об ужасной трагедии сейчас напоминает скромный барельеф на стене фабрики, но уже в 2024 году здесь появится пешеходный сквер с мемориалом. Новый облик площади восстания разрабатывали специалисты института «Гомельгражданпроект».

Площадь Восстания в Гомеле полностью переделают – показываем, как она будет выглядеть-4

Юрий Варущенко, главный архитектор проекта:
На пересечении этих изломов у нас появляется постамент под скульптуру. Он выходит из недр земли с осколками жизней людей. Эти серые глыбы – это осколки жизней. И у нас еще использованы треугольные газоны – это тоже осколки.

Площадь Восстания в Гомеле полностью переделают – показываем, как она будет выглядеть-7

Изменится все: от схемы движения транспорта до ландшафтного дизайна. По периметру сквера высадят кустарники и красные клены. Вдоль прогулочной зоны установят лавочки и торшеры в форме свечей. Трехметровую бронзовую скульптуру, посвященную жертвам геноцида, создает витебский мастер Иван Казак. Такие же памятные знаки в виде сплетенных рук появятся в каждом областном центре Беларуси.

# Архитектура # общество # Фотофакт

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