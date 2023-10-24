Площадь Восстания в Гомеле полностью переделают – показываем, как она будет выглядеть

Новости Беларуси. В центре Гомеля реконструируют площадь под мемориал жертвам геноцида. Средства жители соберут на областном субботнике, который пройдет 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы нацистской оккупации с 1941-го 1943-й годы на территории нынешней площади Восстания находились пересыльные лагеря советских военнопленных ДУЛАГ-220 и ДУЛАГ-121. По примерным подсчетам, в них погибли более 115 тысяч человек. Об ужасной трагедии сейчас напоминает скромный барельеф на стене фабрики, но уже в 2024 году здесь появится пешеходный сквер с мемориалом. Новый облик площади восстания разрабатывали специалисты института «Гомельгражданпроект».

Юрий Варущенко, главный архитектор проекта:

На пересечении этих изломов у нас появляется постамент под скульптуру. Он выходит из недр земли с осколками жизней людей. Эти серые глыбы – это осколки жизней. И у нас еще использованы треугольные газоны – это тоже осколки.