Специалисты из Беларуси, России и Китая участвуют в семинаре по беспилотным технологиям в БГУ

Новости Беларуси. Сбор пространственных данных, аэрофотосъемка, наземное и воздушное лазерное сканирование. Беспилотные технологии и практики их применения обсуждают 24 октября в Белорусском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов этому международному семинару в стране нет.

Развитию беспилотной авиации уделяется особое внимание. Дроны могут использоваться для решения самых различных задач: от ведения круглосуточной воздушной разведки до сбора пространственных данных. О новых тенденциях, последних разработках и многом другом в течении двух дней будут говорить ученые, эксперты и студенты. Участие в семинаре примут более 100 специалистов из Беларуси, России и Китая. Также в программе мастер-классы и выставка специализированного оборудования. Среди представленных новинок – дрон для обследования линий электропередач.

Евгений Осипов, директор Центра промышленных беспилотных решений:

Создание цифровой копии линии электропередач с получением полностью трехмерной модели, из которой мы видим, где расположены провода, опоры, есть или нет под ними земельных участков, нужно или не нужно чистить просеку, есть ли какая-то опасная древесно-кустарниковая растительность под проводами. И это делается все на больших, длинных территориях. Взгляд с воздуха намного эффективнее и информативнее для заказчика.

Дмитрий Курлович, первый проректор Белорусского государственного университета:

В рамках семинара у нас встречаются ученые, студенты, представители различных предприятий, которые активно используют в своей практике этот инструментарий. Конечно, обмен мнениями по данному вопросу, показ методик, которые используются в различных подразделениях, очень важен, чтобы найти оптимальные пути использования этих технологий непосредственно в практике, обработке результатов (которая тоже очень важна), программном обеспечении.