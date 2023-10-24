Кубраков: в Беларуси наблюдается сокращение смертей граждан от передозировки наркотиками

Наркопреступники пытаются использовать страны ОДКБ для транзита психотропов. Об этом заявил глава МВД на заседании координационного совета руководителей органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – участниц объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перенять опыт Беларуси в борьбе с угрозой и поделиться своими наработками в Минск приехали делегации МВД Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Все чаще организаторы преступного бизнеса используют интернет-площадки для распространения психотропов. Управляют такими ресурсами дистанционно, находясь на территории других государств. Совместными усилиями странам ОДКБ удалось наладить работу по выявлению и пресечению таких международных каналов поставки запрещенных веществ. Только в 2023 году за два этапа операции «Канал» правоохранителями изъято около двух тонн наркотических веществ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Главой нашего государства, Президентом Республики Беларусь, была поставлена задача активизировать данную работу. И мы уже видим определенный результат. Самый главный результат – это сокращение, уменьшение смертей наших граждан от передозировки наркотиками. Уменьшилось количество таких преступлений, которые совершены на территории республики. Мы ни в коем случае не останавливаемся на достигнутом. Идет конкретная практическая работа, мы изменили законодательство. И что касается особенно сбытчиков, здесь не может быть никакой речи о смягчении ответственности.

Основной поток наркотиков поступает на территорию наших государств по северному маршруту из Афганистана. Сейчас специалисты стран ОДКБ разрабатывают целевую программу по укреплению таджико-афганской границы.