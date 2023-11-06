В Жлобине появится новый автомобильный мост между спальными микрорайонами и промзоной

Новости Беларуси. Беларусы готовятся встретить 7 ноября. Для нашей страны революция 1917 года стала символом преобразования жизни. Мы обрели государственность, создали экономический и интеллектуальный потенциал, сберегли и обогатили национальную культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате созидательной политики нашего государства этот праздник получил вторую жизнь. В независимой суверенной Беларуси не просто продолжили традицию, а наполнили ее новым содержанием, опираясь на хорошее в прошлом, делать все возможное в настоящем, чтобы стать лучше в будущем. Идеи равенства, социальной справедливости актуальны и сегодня.

Станислав Черепко, декан исторического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Октябрьская революция дала очень многое. Были приняты законодательные акты, которые в последующем были реализованы. Во главе угла жизни был поставлен человек, его свобода, его право на труд, на образование, медицину. Наша Беларусь сохранила ту социально ориентированную основу, благодаря которой наше общество и граждане чувствуют себя защищенными.