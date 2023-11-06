Прямой эфир

В Жлобине появится новый автомобильный мост между спальными микрорайонами и промзоной

06 ноября 2023 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусы готовятся встретить 7 ноября. Для нашей страны революция 1917 года стала символом преобразования жизни. Мы обрели государственность, создали экономический и интеллектуальный потенциал, сберегли и обогатили национальную культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жлобине появится новый автомобильный мост между спальными микрорайонами и промзоной-1

В результате созидательной политики нашего государства этот праздник получил вторую жизнь. В независимой суверенной Беларуси не просто продолжили традицию, а наполнили ее новым содержанием, опираясь на хорошее в прошлом, делать все возможное в настоящем, чтобы стать лучше в будущем. Идеи равенства, социальной справедливости актуальны и сегодня.

В Жлобине появится новый автомобильный мост между спальными микрорайонами и промзоной-4

Станислав Черепко, декан исторического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Октябрьская революция дала очень многое. Были приняты законодательные акты, которые в последующем были реализованы. Во главе угла жизни был поставлен человек, его свобода, его право на труд, на образование, медицину. Наша Беларусь сохранила ту социально ориентированную основу, благодаря которой наше общество и граждане чувствуют себя защищенными.

В Жлобине появится новый автомобильный мост между спальными микрорайонами и промзоной-7

У современного 7 ноября свой особый посыл. К этому дню мы получаем то, что делает нашу жизнь лучше. По всей стране всю неделю открывались знаковые объекты: молочно-товарные фермы, медучреждения, школы и детские сады. Был и традиционный подарок белорусам от главы государства. В этом году это завершение строительства и окончательное открытие БелАЭС. Завтра подарки к празднику продолжатся. В Лельчицах откроют стадион, а в Жлобине появится новый автомобильный мост, который свяжет спальные микрорайоны с промышленной частью города.

# Праздничные даты # общество # Станислав Черепко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Дзермант объяснил, почему 7 ноября в Беларуси – это государственный праздник
06 ноября 2023 17:03

Алексей Дзермант объяснил, почему 7 ноября в Беларуси – это государственный праздник

Член Молодёжного парламента рассказал, как юное поколение празднует 7 ноября
06 ноября 2023 16:56

Член Молодёжного парламента рассказал, как юное поколение празднует 7 ноября

Что собой представляют молодые политологи? Рассказала Анастасия Буева
06 ноября 2023 16:55

Что собой представляют молодые политологи? Рассказала Анастасия Буева