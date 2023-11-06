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В Полоцке работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста. Чем они занимаются?

06 ноября 2023 17:12
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Новости Беларуси. Документалистика, художественные фильмы, участие в республиканских конкурсах. Во второй полоцкой гимназии работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гимназисты пишут сценарии, занимаются видеосъемкой и монтируют ролики.

В Полоцке работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста. Чем они занимаются?-1

Сегодня здесь обучается более десятка детей. Учеба в школе имеет профориентационную направленность. Многие из гимназистов уже видят себя абитуриентами творческих вузов.

В Полоцке работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста. Чем они занимаются?-4

Егор Гедроец, учащийся гимназии № 2 Полоцка:
Сейчас мы снимаем проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси, нашей родины. Посвящен он партизанскому движению, конкретно детскому партизанскому движению. Планируется достаточно масштабный проект.

В Полоцке работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста. Чем они занимаются?-7

Школа открыта совместно с Белорусским союзом кинематографистов. В будущем ребята смогут посещать лекции и мастер-классы от ведущих деятелей киноискусства Беларуси.

В Полоцке работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста. Чем они занимаются?-10

Ирина Бабоед, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 2 Полоцка:
Мы планируем развивать нашу школу юного кинематографиста. Планируем открытие классов юного актера, класс режиссера и сценариста. Конечно, в начале хотим, чтобы в этих классах обучались наши ребята, а в дальнейшем мечтаем, что в нашей школе будут обучаться ребята из других учреждений Полоцка и района.

К каким конкурсам готовятся ребята – подробнее в видеоматериале.

# Кино # общество # Александра Ходюкова # Фотофакт

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