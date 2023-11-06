В Полоцке работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста. Чем они занимаются?

Новости Беларуси. Документалистика, художественные фильмы, участие в республиканских конкурсах. Во второй полоцкой гимназии работает единственная в Беларуси школа юного кинематографиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гимназисты пишут сценарии, занимаются видеосъемкой и монтируют ролики.

Сегодня здесь обучается более десятка детей. Учеба в школе имеет профориентационную направленность. Многие из гимназистов уже видят себя абитуриентами творческих вузов.

Егор Гедроец, учащийся гимназии № 2 Полоцка:

Сейчас мы снимаем проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси, нашей родины. Посвящен он партизанскому движению, конкретно детскому партизанскому движению. Планируется достаточно масштабный проект.

Школа открыта совместно с Белорусским союзом кинематографистов. В будущем ребята смогут посещать лекции и мастер-классы от ведущих деятелей киноискусства Беларуси.