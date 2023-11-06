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Задача НАН Беларуси – войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира! Как хранят самые ценные экспонаты?

06 ноября 2023 17:07
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Новости Беларуси. В НАН Беларуси ставят задачу войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семена, которым около 580 лет, четыре вида бамбука, а также образцы, описанные впервые для науки. Гербарий Института экспериментальной ботаники имени Купревича – национальное достояние Беларуси.

Как хранят ценные экспонаты и кто помогает в сборе – расскажет Элла Маркевич.

Задача НАН Беларуси – войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира! Как хранят самые ценные экспонаты?-1

Пришел, увидел, засушил! Но не все так просто. Будущий гербарий проходит несколько этапов. Сперва необходимо поместить образец между газетами, туго увязать и оставить под прессом на несколько недель. После полного высыхания экспонат вносят в электронную базу. Еще один штрих – прикрепление этикетки. В ней обязательно прописывают название растения, наименование местности и ее обозначение, дату и кем собрано.

Главная гордость Института экспериментальной ботаники – типовые образцы гербария. Это экземпляры, по которым впервые для мировой науки были описаны те или иные виды растений. В Беларуси их количество насчитывает около 20-ти.

Задача НАН Беларуси – войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира! Как хранят самые ценные экспонаты?-4

Дмитрий Дубовик, ведущий научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси:
Это лапчатка белорусская, она так и называется, поскольку была с территории Беларуси описана. Это гибридный таксон. Потом крапива полесская, она была описана совсем недавно с территории брестского Полесья. И вот, например, образец, который был описан еще в 1862 году, называется реблоплодник австрийский.

Как педагог и ученики из Жодино составили собственную энциклопедию? И что такое цифровой гербарий? Подробности в видео.

# Растения и цветы # общество # Элла Маркевич # Дмитрий Дубовик # Фотофакт

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