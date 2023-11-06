Задача НАН Беларуси – войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира! Как хранят самые ценные экспонаты?
Новости Беларуси. В НАН Беларуси ставят задачу войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семена, которым около 580 лет, четыре вида бамбука, а также образцы, описанные впервые для науки. Гербарий Института экспериментальной ботаники имени Купревича – национальное достояние Беларуси.
Как хранят ценные экспонаты и кто помогает в сборе – расскажет Элла Маркевич.
Пришел, увидел, засушил! Но не все так просто. Будущий гербарий проходит несколько этапов. Сперва необходимо поместить образец между газетами, туго увязать и оставить под прессом на несколько недель. После полного высыхания экспонат вносят в электронную базу. Еще один штрих – прикрепление этикетки. В ней обязательно прописывают название растения, наименование местности и ее обозначение, дату и кем собрано.
Главная гордость Института экспериментальной ботаники – типовые образцы гербария. Это экземпляры, по которым впервые для мировой науки были описаны те или иные виды растений. В Беларуси их количество насчитывает около 20-ти.
Дмитрий Дубовик, ведущий научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси:
Это лапчатка белорусская, она так и называется, поскольку была с территории Беларуси описана. Это гибридный таксон. Потом крапива полесская, она была описана совсем недавно с территории брестского Полесья. И вот, например, образец, который был описан еще в 1862 году, называется реблоплодник австрийский.
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