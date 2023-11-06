Задача НАН Беларуси – войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира! Как хранят самые ценные экспонаты?

Новости Беларуси. В НАН Беларуси ставят задачу войти в топ-100 крупнейших коллекций гербария мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семена, которым около 580 лет, четыре вида бамбука, а также образцы, описанные впервые для науки. Гербарий Института экспериментальной ботаники имени Купревича – национальное достояние Беларуси.

Пришел, увидел, засушил! Но не все так просто. Будущий гербарий проходит несколько этапов. Сперва необходимо поместить образец между газетами, туго увязать и оставить под прессом на несколько недель. После полного высыхания экспонат вносят в электронную базу. Еще один штрих – прикрепление этикетки. В ней обязательно прописывают название растения, наименование местности и ее обозначение, дату и кем собрано.

Главная гордость Института экспериментальной ботаники – типовые образцы гербария. Это экземпляры, по которым впервые для мировой науки были описаны те или иные виды растений. В Беларуси их количество насчитывает около 20-ти.