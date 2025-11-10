В Жодино до конца 2025 года установят свыше 30 остановочных павильонов

Для комфорта пассажиров. В рамках Года благоустройства до конца 2025-го в Жодино обновят свыше 30 остановочных павильонов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они выполнены в современном стиле и оформлены в цветовой гамме электробусов, которые курсируют по городу. Уже установлено более двух десятков новых павильонов. Остальные появятся до конца 2025 года. Отметим, в Жодино реализуют концепцию «зеленого города». Здесь уже активно используют электробусы. По улицам курсирует 14 таких машин.

Алексей Попков, заместитель председателя Жодинского городского исполнительного комитета:

В 2026 году эту работу продолжим, чтобы все остановки были в едином оформлении. Так как были остановки разных лет, разного исполнения, чтобы они соответствовали современным нормам и требованиям. Было принято решение на замену этих остановок.

Также в 2025 году в Жодино открылась современная автостанция с зарядками и комнатой отдыха. В новом комплексе просторный вестибюль с электронными табло расписания и аудиогидом, удобные кассы и комфортная зона ожидания. Автостанция расположена в центре города и стала ключевым транспортным узлом не только для жителей, но и гостей региона.