Президент поздравил работников и ветеранов Министерства спорта и туризма с 30-летием со дня основания

10 ноября 1995 года в Беларуси Комитет по спорту Министерства культуры и печати был преобразован в Министерство спорта и туризма. Работников и ветеранов министерства с 30-летием со дня его основания поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Укрепление здоровья народа, развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения – приоритетные направления государственной политики, реализация которых является первоочередной задачей министерства. Сформированная система подготовки спортсменов позволяет белорусским атлетам добиваться ярких побед на крупнейших международных турнирах и олимпиадах. Эти достижения – гордость нации и свидетельство силы духа белорусов.

За три десятилетия министерство, совместно с Национальным олимпийским комитетом, Президентским спортивным клубом, федерациями и другими организациями физической культуры и спорта прошли сложный и яркий путь, наполненный великими победами. В адрес тех, кто внес вклад в развитие отрасли в нашей стране сегодня звучат особые слова благодарности. Не остался незамеченным и вклад спортивных журналистов. В том числе нашего телеканала.