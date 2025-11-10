В Березинском районе открылось новое предприятие по производству деревянных изделий

Импортозамещение и качество, а также создание новых производств в регионах – ключевые направления развития экономики. Глава государства поставил задачу: по всей стране тиражировать небольшие и эффективные предприятия по переработке древесины.

Так, в рамках программы «Один район – один проект» в Березинском районе было запущено современное производство деревянных изделий для паллетирования керамической продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предприятие работает эффективно, изделия востребованы и пользуются спросом.