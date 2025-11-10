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В Березинском районе открылось новое предприятие по производству деревянных изделий

10 ноября 2025 14:34
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Импортозамещение и качество, а также создание новых производств в регионах – ключевые направления развития экономики. Глава государства поставил задачу: по всей стране тиражировать небольшие и эффективные предприятия по переработке древесины.

Так, в рамках программы «Один район – один проект» в Березинском районе было запущено современное производство деревянных изделий для паллетирования керамической продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предприятие работает эффективно, изделия востребованы и пользуются спросом.

В Березинском районе открылось новое предприятие по производству деревянных изделий-2

Предприятие по изготовлению деревянных поддонов в Березино – один из драйверов экономики в районе. Это успешный пример реализации инициативы «Один район – один проект».

В Березинском районе открылось новое предприятие по производству деревянных изделий-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
Ежедневно сюда поступает порядка 60 кубометров леса, преимущественно хвойных пород, таких как сосна и ель. Далее древесина направляется в цех пиления.

Всего для одного поддона требуется пять видов заготовок: доски двух размеров и так называемые «бобышки» трех размеров. Мощности цеха позволяют производить до 20 кубометров пиломатериала в сутки.

В Березинском районе открылось новое предприятие по производству деревянных изделий-6

Наталья Хендогая, начальник цеха деревообработки предприятия по производству деревянных поддонов:
Объем одного поддона 0,45 куба. На него идет пять видов полуфабриката. На торцовочке станочник торцует приблизительно 15-16 кубов полуфабриката.

Далее все заготовки отправляются в цех сборки. Здесь полуфабрикат превращается в готовый продукт. Рабочие у конвейера, как конструктор, собирают поддоны из подготовленных досок и брусков. Все происходит буквально за считанные секунды. В день собирают порядка тысячи штук.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси

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