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Ветеран: «Не хочу, чтобы голод Ленинграда унёс жизни с этой планеты»

09 мая 2022 18:37
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Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.

Ветеран: «Не хочу, чтобы голод Ленинграда унёс жизни с этой планеты»-1

Наталья Медведева, председатель общественного объединения «Жители и защитники блокадного Ленинграда» Фрунзенского района Минска:
Я не хочу войны, я не хочу, чтобы грохот орудийной канонады услышал мой ребенок. Мой и твой. Я не хочу, чтобы голод Ленинграда унес жизни с этой планеты.

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# Великая Отечественная война # общество # Наталья Медведева # Фотофакт

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