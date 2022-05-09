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«Дед – это наша гордость». Внучки ветерана ВОВ о ценности Победы

09 мая 2022 18:47
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Новости Беларуси. О том, каким был главный военный прорыв, 9 Мая напомнили на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там показали реконструкцию Берлинской операции. Воссозданные события эмоционально потрясли не только зрителей, но и самих участников сценария.  

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Для двух внучек ветерана Великой Отечественной посещение мемориалов в День Победы – обязательный ритуал. Подвиг своего дедушки, солдата Красной армии, прошедшего всю войну, они помнят и чтят. Поэтому вместе, уже со своими детьми, гордо несут его портрет. Чтобы все видели и знали: никто не забыт, ничто не забыто.  

«Дед – это наша гордость». Внучки ветерана ВОВ о ценности Победы-1

Алеся Марецкая, посетитель «Линии Сталина»:  
Нам это важно. Это наша гордость. Дед – это наша гордость. Это вообще, это что-то.  

«Дед – это наша гордость». Внучки ветерана ВОВ о ценности Победы-4

Мария Шакура, посетитель «Линии Сталина»:  
Всегда со слезами на глазах. Сегодня утром мы съездили на кладбище, дедушке повязали георгиевскую ленточку, возложили ему тюльпаны.  

Алеся Марецкая:  
Это наша жизнь. Мы живем, потому что они проливали кровь.  

«Дед – это наша гордость». Внучки ветерана ВОВ о ценности Победы-7

Мирное небо, веселые дети и счастливые родители – заслуга победного мая 1945-го и тех, кто нам его подарил. Спустя 77 лет миллионы белорусов продолжают ценить и помнить, а это прямое доказательство того, что все было не зря.  

# Великая Отечественная война # общество # Константин Герцев # Алеся Марецкая # Мария Шакура # Фотофакт

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