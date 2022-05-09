«Дед – это наша гордость». Внучки ветерана ВОВ о ценности Победы

Новости Беларуси. О том, каким был главный военный прорыв, 9 Мая напомнили на «Линии Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там показали реконструкцию Берлинской операции. Воссозданные события эмоционально потрясли не только зрителей, но и самих участников сценария.

«В той войне у каждого погиб родственник». Что говорят посетители «Линии Сталина» на День Победы?

Для двух внучек ветерана Великой Отечественной посещение мемориалов в День Победы – обязательный ритуал. Подвиг своего дедушки, солдата Красной армии, прошедшего всю войну, они помнят и чтят. Поэтому вместе, уже со своими детьми, гордо несут его портрет. Чтобы все видели и знали: никто не забыт, ничто не забыто.