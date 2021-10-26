Караник: хотим предложить вариант, когда сокращение коек не ведёт к снижению зарплат и количества медработников

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране. Виктория Ходосок, СТВ:

У Владимира Караника с этим строго, да и вообще подход к лечению больных в области что ли особый. Медицинское прошлое губернатора явно дает о себе знать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В чем ценность Гродненской области? Молодцы! В логистике. Если, допустим, в какой-то больнице (говорю по-простому, по-народному), у нас мощная больница, как Лида и другие, достаточно и коек, и возможностей и так далее. Они из соседних районов ковидных туда подвозят и там их лечат. На три, на четыре больницы в Гродненской области меньше занимаются ковидом, чем могли бы. То есть они не «размазывают» этот ковид по всей области, по всем больницам. Они начали концентрировать, и это дало свой результат, в том числе и в денежном выражении. И все-таки давайте откровенно говорить: если крупный центр, мы там сконцентрировали больных ковидом, и персонал же там более подготовленный, привыкший к этому, обкатанный. Поэтому это очень правильно, этот опыт надо переносить и на другие области. Особенно, если, дай бог, мы пойдем «падать», мы об этом еще поговорим, меньше будет заболеваемость, надо их концентрировать в конкретных больницах, в конкретных центрах. В Гродно, Лиде все-таки персонал более подготовленный.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

У нас же была идея (вот сейчас с Дмитрием Леонидовичем [Пиневичем – прим. ред.] мы активно обсуждаем), чтобы зарплата врачей была именно привязана не к палочной, галочной системе, а к объему оказываемых услуг. И у нас тогда больницы останутся, койки мы сможем сократить, но будем их держать на базах хранения. Мы тогда получим компактную медицину, но с высоким мобилизационным потенциалом, который в случае чего сможет развернуться до прежних объемов, потому что мы сохраним кадровый потенциал.