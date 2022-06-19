«Несколько лет подряд я обращалась в наш ЖЭС». Как решить все проблемы ЖКХ?

Проект «Решение есть!» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.
Проект «Решение есть!» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.
По каждому из строений на улице Нахимова плачет капитальный ремонт. При каждом дожде – горькими слезами. Только вот средств в бюджете на эти цели у местных органов власти нет. Нет финансов и на то, чтобы поставить у подъездов несколько скамеек. Видимо, такие блага цивилизации никак не вписываются в проект нового инновационного плана по благоустройству.
Вера Лашук, жительница дома №4 по улице Нахимова:
Несколько лет подряд я обращалась в наш ЖЭС и даже в ЖРЭО по поводу того, чтобы установили лавочки. Потому что в нашем доме живут в основном пенсионеры – люди, которые отработали много лет на государство. И мы не можем выйти и отдохнуть во дворе своем. Из ЖРЭО прислали официальное письмо, что лавочки должны устанавливать за свой счет. Думаешь, кто создает такие законы и кому они нужны? И есть ли в этом польза для людей, которые отработали на государство, кто-то и 48 лет?
Чтобы расставить все точки над i, инициативная группа двора вместе с нашими корреспондентами отправляются на личный прием к главе администрации Ленинского района. Там выясняется, что проект по благоустройству, который показывали жильцам, уже потерял свою актуальность. Документ в новой редакции проходит госстройэкспертизу и будет готов к июлю 2022 года.
Любовь Букаткина, директор ЖКХ Ленинского района Минска:
Никакого общественного обсуждения быть не должно. Вы говорите, что все закатывается в асфальт – совершенно нет. Вдоль всех жилых домов обустраивается только 11 парковочных мест, из них два для инвалидов. Что касается детских площадок, если вы обратили внимание, то в проекте она там не одна. Там для разного возраста. Там даже есть тренажеры спортивные.
Жители внимательно выслушивают директора ЖКХ, но перспектива остаться в голом дворе без зелени никого не радует. Люди и слышать не хотят о такой реновации и уверены, что новый план составлен через пень-колоду.
Николай Строк, первый заместитель главы администрации Ленинского района Минска:
Вы говорите, что никто вас здесь не слышит. Все вас здесь слышат, но я хотел бы вам сказать, что проектируется все на основании действующих норм и выданных технических условий.
Встреча длится около часа. Жаркая дискуссия заканчивается тем, что стороны все-таки приходят к общему знаменателю. Проект по благоустройству двора после государственной оценки подлежит народной критике.
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Во-первых, хочу сказать, что незыблемо должно соблюдаться любыми органами власти. Администрация Ленинского района – это не исключение. Надо уметь слышать людей и идти по реализации того функционала, который возложен на органы местной власти. У нас проектно-сметная документация выходит из экспертизы, мы садимся с этим проектом, идем к людям. Собираем жильцов каждого дома, который затрагивает этот проект, и обсуждаем. В сторону уменьшения затрат – это, наверное, реально пойти. Но опять же, есть сети. Нельзя детскую площадку разместить там, где идет высоковольтный кабель, или там, где идет коллектор. Люди этого не понимают. Да и, наверное, не должны понимать. Для этого есть мы, которые должны объяснить, что детская площадка здесь спроектирована только по той причине, что в другом месте ее нельзя ставить.
При этом люди не намерены сдаваться, пока коммунальщики не учтут их мнения. Жильцы домов по улице Нахимова собирают подписи для очередного коллективного обращения, только уже в правоохранительные органы и прокуратуру – по факту подделки подписей. Чем закончатся эти дворовые перевороты, покажет время.
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