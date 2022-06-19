«Несколько лет подряд я обращалась в наш ЖЭС». Как решить все проблемы ЖКХ?

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По каждому из строений на улице Нахимова плачет капитальный ремонт. При каждом дожде – горькими слезами. Только вот средств в бюджете на эти цели у местных органов власти нет. Нет финансов и на то, чтобы поставить у подъездов несколько скамеек. Видимо, такие блага цивилизации никак не вписываются в проект нового инновационного плана по благоустройству.

Вера Лашук, жительница дома №4 по улице Нахимова:

Несколько лет подряд я обращалась в наш ЖЭС и даже в ЖРЭО по поводу того, чтобы установили лавочки. Потому что в нашем доме живут в основном пенсионеры – люди, которые отработали много лет на государство. И мы не можем выйти и отдохнуть во дворе своем. Из ЖРЭО прислали официальное письмо, что лавочки должны устанавливать за свой счет. Думаешь, кто создает такие законы и кому они нужны? И есть ли в этом польза для людей, которые отработали на государство, кто-то и 48 лет?

Чтобы расставить все точки над i, инициативная группа двора вместе с нашими корреспондентами отправляются на личный прием к главе администрации Ленинского района. Там выясняется, что проект по благоустройству, который показывали жильцам, уже потерял свою актуальность. Документ в новой редакции проходит госстройэкспертизу и будет готов к июлю 2022 года.

Любовь Букаткина, директор ЖКХ Ленинского района Минска:

Никакого общественного обсуждения быть не должно. Вы говорите, что все закатывается в асфальт – совершенно нет. Вдоль всех жилых домов обустраивается только 11 парковочных мест, из них два для инвалидов. Что касается детских площадок, если вы обратили внимание, то в проекте она там не одна. Там для разного возраста. Там даже есть тренажеры спортивные. Жители внимательно выслушивают директора ЖКХ, но перспектива остаться в голом дворе без зелени никого не радует. Люди и слышать не хотят о такой реновации и уверены, что новый план составлен через пень-колоду.

Николай Строк, первый заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Вы говорите, что никто вас здесь не слышит. Все вас здесь слышат, но я хотел бы вам сказать, что проектируется все на основании действующих норм и выданных технических условий. Встреча длится около часа. Жаркая дискуссия заканчивается тем, что стороны все-таки приходят к общему знаменателю. Проект по благоустройству двора после государственной оценки подлежит народной критике.