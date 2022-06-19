«Будет асфальт». Всем ли нужны дополнительные парковочные места и почему об этом не оповещают местных жителей?

Проект «Решение есть!» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Три месяца назад Алла, Елена и еще десятки жителей четырех домов по улице Нахимова узнали, что в 2018 году город предложил проект благоустройства их придомовой территории. К слову, все закономерно: ремонт здесь не делали с момента постройки, а это почти 70 лет. За это время в асфальте появились ямы, тротуары пришли в негодность, а стены зданий обветшали. Позже люди поняли, что их двор не просто благоустроят, а полностью реконструируют. С чего бы не порадоваться хорошим новостям? Вначале так и было, но потом всплыли неожиданные подробности этого, на первый взгляд, благого дела.

Ольга Рахманова, жительница дома №8 по улице Нахимова:

Мы встретили во дворе девушку, которая ходила с картой, и на карте отмечала деревья, которые планируются под снос. Мы с ней познакомились, и она очень любезно сказала: у вас очень красивые палисадники, клумбы, но вам придется все убрать, потому что на этом месте будет асфальт.

Забота чиновников, решивших оборудовать стоянку, конечно, радует. Но, как говорят сами жильцы, во-первых, во дворе нет такого количества автовладельцев. А во-вторых, чтобы построить такую стоянку, придется убрать бельевую и детскую площадки, несколько турников и клумбы. В итоге должно получиться очень красиво: безжизненная пустыня, выложенная тротуарной плиткой, и «чистейший» воздух, наполненный выхлопными газами от паркующихся машин.

Ольга Рахманова:

Во дворах много живет пенсионеров. Есть потребность оставить скамеечки в тени. У нас не так много машин. Нам не надо на две квартиры одно парковочное место. Дом №4 ,у них всего две машины на дом. А хотят сделать 24 парковочных места. Для кого, для чего? Непонятно.

На дыбы от негодования поднялась чуть ли не вся улица. Минчане написали большое количество жалоб и заявлений, чтобы остановить вырубку, но разные инстанции отвечают, что все по закону. А на днях выяснилось, что жители этого микрорайона и сами четыре года назад дали согласие на проведение строительных работ. Соответствующий документ им предоставили в районном ЖКХ, вот только якобы подписанты, хоть убей, не помнят такого.

Елена Федоренко, жительница дома №10 по улице Нахимова:

Ходят и доказывают, что мы в 2019 году подписали какой-то протокол на благоустройство двора. Ничего не подписывала, тем более моему внуку 17 лет тогда было. Зачем мне детская площадка? Подписывали родители, у которых маленькие дети, к которым внуки приезжают. Говорят: вы подписались, ты подписалась, я и Таня. Мы не подписывались.