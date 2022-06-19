Не против реноваций, но только под свой проект. Как жители Минска реагируют на благоустройство двора?

Проект «Решение есть!» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть. «Будет асфальт». Всем ли нужны дополнительные парковочные места и почему об этом не оповещают местных жителей? Подробности здесь.

Теперь люди боятся, что ночью может приехать тяжелая техника и начнет сносить зеленые насаждения. Если быть откровенными, местные не против благоустройства, технического прогресса и реноваций в их дворах, но только не такой ценой. Горожане даже предложили свой проект двора, на котором деревья, бельевые и детские площадки, да и в целом вся зеленая зона остаются нетронутыми.

Денис Гринкевич, местный житель:

Через дорогу там будет стройка, там можно все это сделать, построить и предусмотреть. Там по генплану предусмотрены многоуровневые паркинги. Зачем здесь делать? Здесь в любое время приезжаешь, всегда можно поставить машину. У меня маленький ребенок. Я, когда выбирал, мне понравилось, что здесь зеленый двор, что под окнами ребенок может спокойно гулять. С ним здесь выйти, на скамеечке поиграть, на траве. Не на песке, не на асфальте. Двор закрыт, машины не ездят. Когда мы покупали квартиру, мы делали запросы, что здесь будет делаться, что не будет. Ничего не сказали, отписались просто: в ближайшей перспективе ничего не будет.

Елена, местный житель:

Я за благоустройство, но чтобы была зеленая зона. Я хотела бы просто увидеть в рисунке, как это будет выглядеть. Нам показали только схему, но что мы можем там понять по этой схеме?

Но все предложения, как обычно, вряд ли одобрят, говорят сами жильцы. На придомовой зеленой зоне в угоду экономической целесообразности должны быть построены парковочные места. И, кажется, местным властям совсем не до экологии.

Меняется в принципе структура двора. Там, где сейчас старинные насаждения, зеленая зона, планируется делать дорогу, а там, где дорога, я так понимаю, будут отбойными молотками этот асфальт убирать и сюда гумус сваливать.

Борис Левин, житель дома №4 по улице Нахимова:

Тут будет дорога проходить, по этому месту. Тут площадка. Как такую красоту разрушать?