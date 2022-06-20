«Я не дам вырубить, вместе со мной только». Как модернизация придомовой территории обернулась целой трагедией?

Проект «Решение есть» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Сергей Шуманский:

О предстоящем благоустройстве своих дворовых территорий жители сразу нескольких домов на столичной улице Нахимова узнали совсем недавно. Когда представители местного ЖЭСа уже начали планировать будущую автостоянку на месте зеленой зоны. Конечно, это сразу же вызвало негодование у жильцов. Что можно понять. Преимущественно здесь живут пенсионеры. И многие деревья и кустарники во дворах высажены их собственными руками. В таких зеленых дворах любят отдыхать и жители соседних новостроек, где большая территория возле дома отдана под автопарковки.

Сергей Шуманский:

Подобные сообщения о недовольствах жителей некоторых благоустраиваемых дворов появляются в Минске не впервые. И каждый раз это вызывает большой общественный резонанс, в том числе и в средствах массовой информации. Мы попытались разобраться, что именно не устраивает жильцов на Нахимова и почему дело может дойти до прокуратуры.

Если полистать старые альбомы, а потом взглянуть на современные улицы, становится очевидно: с каждым годом зелени в столице все меньше и меньше. А автомобилей все больше и больше. Инфраструктура, спроектированная в советские годы, к этому не готова. Поэтому, чтобы идти в ногу со временем и добавить функциональности придомовым территориям, администрации районов и власти города обустраивают парковочные места и расширяют проезды.

Вот здесь планируется тротуар, отмостка и зеленая зона. А вот с этой точки шестиметровой планируется двухполосная дорога.

На первый взгляд задумка кажется неплохой, но по плану во дворах по улице Нахимова собираются разбить дорогу и парковку на месте небольшого сквера, который является не просто украшением двора, а еще и защищает всех обитателей от дорожной пыли и палящего солнца. Под угрозой сноса десятки деревьев и кустарников: сирень, каштаны, яблони, березы и ели. Жители считают, что местные власти лишают их двор «легких». Для некоторых предстоящая капитальная зачистка – целая трагедия. Ведь за деревьями и цветами ухаживают всем двором. И не одно поколение живущих здесь выросло с этими деревьями.

Алла Шибеко, жительница дома №10 по улице Нахимова:

Вот эта вся зелень, есть яблони, посадил мой покойный отец, вишни садили наши родители. Яблоня. Но одну яблоню почему-то «Зеленстрой» вырубил. Посмотрите, какая шикарная зона. Вот эти все сирени кусты садило уже наше поколение. Мы садили клумбы, елочки покупали за свои деньги.