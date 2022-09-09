Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сладкий сентябрь – комбинаты страны приступили к переработке свеклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Скиделе 9 сентября получен первый килограмм сахара нового урожая. Всего в стране его планируют получить свыше 500 тысяч тонн. Это стратегический продукт для национальной экономики. Особенно сегодня, когда в Европе товар становится дефицитом и дорожает на глазах, актуален вопрос – а как с сахаром в нашей стране? Наш корреспондент Галина Буро проследила путь от поля до завода, и уверена: будет сладко.

Экземпляр в 10 килограммов. Урожай сахарной свеклы здесь впечатляет – около 760 центнеров с гектара. В СПК имени Сенько уверены, дело не только в погоде, но и в подходе. В севе опробовали новую технологию «Смарт» – это высокоурожайные гибриды, которые к тому же экономят деньги – требуют меньше обработок. Теперь для свеклоуборочных комбайнов график уборки сладких корнеплодов расписан до ноября. В хозяйстве под культуру больше 500 гектаров – продукт ведь выгодный.

Денис Сало, агроном-агрохимик СПК имени И. П. Сенько:

На данный момент сахаристость идет выше базиса, где-то в пределах от 16 % до 16,5, что на данный момент очень выгодно, так как есть доплаты за раннюю копку. Потенциал, я думаю, у свеклы еще есть. И, возможно, до 50 тысяч тонн мы получим свеклы. Прямо с поля грузовики сахарного комбината урожай везут на переработку. Приемка на площадке, которую тоже называют полем, только уже кагатным. По гидротранспортеру свекла отправляется на банные процедуры.

А дальше магия, не иначе, уверена Светлана Сант. За 30 лет стажа она прошла путь от рабочей до главного технолога завода. А потому о каждом этапе превращения корнеплода в кристаллы сахара может говорить часами. Свекольную стружку варят, фильтруют, выпаривают при подаче пара 70 тонн в час. Получают сахар в межкристальном растворе.

Светлана Сант, главный технолог сахарного комбината:

Но его надо еще получить, этот сахар. Он опускается в мешалки огромные приемные и центрифугируется. Центрифугируется на центрифугах высокоскоростных. И при помощи центробежной силы разделяется. На сите остаются кристаллы, а межкристальная патока уходит на дальнейшую переработку, где мы будем еще в две ступени извлекать сахар. Производство безотходное – свекольный жом продают на корм скоту нашим хозяйствам и на экспорт. А сахар проходит еще несколько этапов, прежде чем отправится на расфасовку. Весь процесс занимает сутки. Лабораторный контроль на каждом этапе. Завод полностью загружен – здесь ежедневно заготавливают свыше 8 500 тонн свеклы.

Александр Познанский, заместитель генерального директора сахарного комбината:

Планируемое количество свеклы в этом году порядка миллиона тонн. Произведем из этого количества свеклы около 130 тысяч тонн белого сахара. Сахар идет потребителям на внутреннем рынке, а также за границу. Основные наши стратегические рынки – это Российская Федерация и Республика Казахстан.

Между тем на складах завода еще есть запасы сахара урожая 2021-го. Это к вопросу летней паники среди населения о нехватке сахара. Кому действительно несладко, так это нашим соседям. В Европе сахар подорожал на 70 %, в Германии и Польше стал и вовсе редкостью в магазинах – там правительство ввело на него лимиты. Все дело в перебоях с поставкой и нарушением логистики, такая теневая сторона санкций.