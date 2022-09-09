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Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?

09 сентября 2022 17:15
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сладкий сентябрь – комбинаты страны приступили к переработке свеклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Скиделе 9 сентября получен первый килограмм сахара нового урожая. Всего в стране его планируют получить свыше 500 тысяч тонн. Это стратегический продукт для национальной экономики. Особенно сегодня, когда в Европе товар становится дефицитом и дорожает на глазах, актуален вопрос – а как с сахаром в нашей стране?  

Наш корреспондент Галина Буро проследила путь от поля до завода, и уверена: будет сладко.  

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?-1

Экземпляр в 10 килограммов. Урожай сахарной свеклы здесь впечатляет – около 760 центнеров с гектара. В СПК имени Сенько уверены, дело не только в погоде, но и в подходе. В севе опробовали новую технологию «Смарт» – это высокоурожайные гибриды, которые к тому же экономят деньги – требуют меньше обработок. Теперь для свеклоуборочных комбайнов график уборки сладких корнеплодов расписан до ноября. В хозяйстве под культуру больше 500 гектаров – продукт ведь выгодный.  

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?-4

Денис Сало, агроном-агрохимик СПК имени И. П. Сенько:  
На данный момент сахаристость идет выше базиса, где-то в пределах от 16 % до 16,5, что на данный момент очень выгодно, так как есть доплаты за раннюю копку. Потенциал, я думаю, у свеклы еще есть. И, возможно, до 50 тысяч тонн мы получим свеклы.  

Прямо с поля грузовики сахарного комбината урожай везут на переработку. Приемка на площадке, которую тоже называют полем, только уже кагатным. По гидротранспортеру свекла отправляется на банные процедуры.  

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?-7

А дальше магия, не иначе, уверена Светлана Сант. За 30 лет стажа она прошла путь от рабочей до главного технолога завода. А потому о каждом этапе превращения корнеплода в кристаллы сахара может говорить часами. Свекольную стружку варят, фильтруют, выпаривают при подаче пара 70 тонн в час. Получают сахар в межкристальном растворе.  

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?-10

Светлана Сант, главный технолог сахарного комбината:  
Но его надо еще получить, этот сахар. Он опускается в мешалки огромные приемные и центрифугируется. Центрифугируется на центрифугах высокоскоростных. И при помощи центробежной силы разделяется. На сите остаются кристаллы, а межкристальная патока уходит на дальнейшую переработку, где мы будем еще в две ступени извлекать сахар.  

Производство безотходное – свекольный жом продают на корм скоту нашим хозяйствам и на экспорт. А сахар проходит еще несколько этапов, прежде чем отправится на расфасовку. Весь процесс занимает сутки. Лабораторный контроль на каждом этапе. Завод полностью загружен – здесь ежедневно заготавливают свыше 8 500 тонн свеклы.  

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?-13

Александр Познанский, заместитель генерального директора сахарного комбината:  
Планируемое количество свеклы в этом году порядка миллиона тонн. Произведем из этого количества свеклы около 130 тысяч тонн белого сахара. Сахар идет потребителям на внутреннем рынке, а также за границу. Основные наши стратегические рынки – это Российская Федерация и Республика Казахстан.  

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?-16

Между тем на складах завода еще есть запасы сахара урожая 2021-го. Это к вопросу летней паники среди населения о нехватке сахара. Кому действительно несладко, так это нашим соседям. В Европе сахар подорожал на 70 %, в Германии и Польше стал и вовсе редкостью в магазинах – там правительство ввело на него лимиты. Все дело в перебоях с поставкой и нарушением логистики, такая теневая сторона санкций.  

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?-19

Галина Буро, корреспондент:  
К переработке свеклы в Беларуси приступили четыре комбината. И если страна для своих нужд в среднем в год потребляет около 350 тысяч тонн сахара, то производит 500. А значит, хватит с лихвой. И белорусы весь год будут пить чай с сахаром.  

# Продукты питания # общество # Галина Буро # Александр Познанский # Светлана Сант # Денис Сало # Фотофакт

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