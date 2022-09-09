Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?

Новости Беларуси. На базе Академии МВД впервые открыли сразу три патриотических клуба: «Оперативник», «Юный криминалист» и «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитанниками стали более 60 человек, это учащиеся столичных школ. Самым юным из них 10 лет. Как прошло знакомство с лучшим учебным заведением силового блока Беларуси?

Уже 60 лет в академии МВД учат честности, порядочности, а также готовности прийти на помощь в любой жизненной ситуации. Сегодня первый шаг к пониманию, что такое родина, сделали учащиеся шести минских школ. 9 месяцев они будут наблюдать за теми, с кого смело можно брать пример, узнавать больше об истории нашей страны. Для воспитанников новоиспеченных патриотических клубов подготовили программу, которая призвана развивать ребят всесторонне.

Руслан Тесленко, заместитель начальника Академии МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:

Это включает в себя и посещение выставок, посещение территориальных подразделений, кинологического центра, базы отряда милиции особого назначения. И конечно, занятия непосредственно с преподавателями Академии. Преследуем, как я уже говорил, две цели – это, во-первых, патриотическая (воспитание, формирование любви к родине, к отечеству, уважительное отношение к истории), ну и, второе, конечно же, мы хотели бы видеть лучших из этих ребят как наших будущих курсантов.

Вводная экскурсия по Академии заняла меньше часа, а полученных эмоций ребятам хватит на несколько дней вперед. История становления белорусской милиции, знакомство с портретами людей, кого без зазрения совести можно назвать великими, – с неожиданным вниманием учащиеся слушали курсантов, вглядывались в фотографии. После проявили лучшую черту юности (любопытство) и завалили экскурсовода вопросами.

Елена Полоневич, директор средней школы № 76 Минска:

Почему мы взяли такой возраст – 5 класс? Потому что начальную школу они уже завершили, основы заложены, им еще интересно, у них горят глаза. И этот благодатный возраст – то, с чем интересно работать. Я думаю, что увидеть сильных, мужественных молодых людей и девушек – это пример того, как должны воспитываться чувство патриотизма, законности и правовой культуры.

Безусловно, в смартфонах сегодняшних гостей академии МВД останутся кадры с демонстрации навыков рукопашного боя, а также выставки вооружения. Экипировку сотрудников милиции многие примерили на себя и поделились впечатлениями.

Евгений Зыль:

Я поднял пистолет, я думал, он не такой тяжелый.

Анастасия Литко:

Это тяжело, правда, и шлем очень тяжелый. Очень тяжелые жилеты и оружие.

Зарина Хо:

Сама занимаюсь рукопашными боями, и мне очень понравилось. Узнала, как живут студенты тут, курсанты. В принципе, все было круто.

Интерес вызвало не только оружие, которое часто мелькает в фильмах и сериалах, а вот в жизни на глаза попадается редко. Писк металлодетекторов было слышно на всех этажах Академии.

Матвей Сухоставский:

Это такая штука, когда ты ее подносишь к какому-нибудь металлическому предмету (у меня есть значок), – она пикает. Это значит, что у тебя есть какой-то металл, и тебя могут не пропустить. Тебя, получается, должны досмотреть.

В 2022 году желающих поступить в Академию МВД как никогда много. На отдельных факультетах конкурс составил три человека на место. В рядах курсантов особенно выделяются девушки. Сегодня они демонстрировали навыки рукопашного боя, чем, безусловно, удивили школьников.

Полина Савицкая:

Когда ты смотришь, что девочка борется с мужчиной, это так непонятливо смотрится, красиво. И когда девочка начала кидать пацана, я сначала не поняла, как это, а потом вспомнила, что сила не главное, а главное – техника.