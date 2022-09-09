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Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?

09 сентября 2022 17:18
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Новости Беларуси. На базе Академии МВД впервые открыли сразу три патриотических клуба: «Оперативник», «Юный криминалист» и «Патриот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитанниками стали более 60 человек, это учащиеся столичных школ. Самым юным из них 10 лет.  

Как прошло знакомство с лучшим учебным заведением силового блока Беларуси?  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-1

Уже 60 лет в академии МВД учат честности, порядочности, а также готовности прийти на помощь в любой жизненной ситуации. Сегодня первый шаг к пониманию, что такое родина, сделали учащиеся шести минских школ. 9 месяцев они будут наблюдать за теми, с кого смело можно брать пример, узнавать больше об истории нашей страны. Для воспитанников новоиспеченных патриотических клубов подготовили программу, которая призвана развивать ребят всесторонне.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-4

Руслан Тесленко, заместитель начальника Академии МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:  
Это включает в себя и посещение выставок, посещение территориальных подразделений, кинологического центра, базы отряда милиции особого назначения. И конечно, занятия непосредственно с преподавателями Академии. Преследуем, как я уже говорил, две цели – это, во-первых, патриотическая (воспитание, формирование любви к родине, к отечеству, уважительное отношение к истории), ну и, второе, конечно же, мы хотели бы видеть лучших из этих ребят как наших будущих курсантов.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-7

Вводная экскурсия по Академии заняла меньше часа, а полученных эмоций ребятам хватит на несколько дней вперед. История становления белорусской милиции, знакомство с портретами людей, кого без зазрения совести можно назвать великими, – с неожиданным вниманием учащиеся слушали курсантов, вглядывались в фотографии. После проявили лучшую черту юности (любопытство) и завалили экскурсовода вопросами.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-10

Елена Полоневич, директор средней школы № 76 Минска:  
Почему мы взяли такой возраст – 5 класс? Потому что начальную школу они уже завершили, основы заложены, им еще интересно, у них горят глаза. И этот благодатный возраст – то, с чем интересно работать. Я думаю, что увидеть сильных, мужественных молодых людей и девушек – это пример того, как должны воспитываться чувство патриотизма, законности и правовой культуры.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-13

Безусловно, в смартфонах сегодняшних гостей академии МВД останутся кадры с демонстрации навыков рукопашного боя, а также выставки вооружения. Экипировку сотрудников милиции многие примерили на себя и поделились впечатлениями.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-16

Евгений Зыль:  
Я поднял пистолет, я думал, он не такой тяжелый.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-19

Анастасия Литко:  
Это тяжело, правда, и шлем очень тяжелый. Очень тяжелые жилеты и оружие.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-22

Зарина Хо:  
Сама занимаюсь рукопашными боями, и мне очень понравилось. Узнала, как живут студенты тут, курсанты. В принципе, все было круто.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-25

Интерес вызвало не только оружие, которое часто мелькает в фильмах и сериалах, а вот в жизни на глаза попадается редко. Писк металлодетекторов было слышно на всех этажах Академии.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-28

Матвей Сухоставский:  
Это такая штука, когда ты ее подносишь к какому-нибудь металлическому предмету (у меня есть значок), – она пикает. Это значит, что у тебя есть какой-то металл, и тебя могут не пропустить. Тебя, получается, должны досмотреть.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-31

В 2022 году желающих поступить в Академию МВД как никогда много. На отдельных факультетах конкурс составил три человека на место. В рядах курсантов особенно выделяются девушки. Сегодня они демонстрировали навыки рукопашного боя, чем, безусловно, удивили школьников.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-34

Полина Савицкая:  
Когда ты смотришь, что девочка борется с мужчиной, это так непонятливо смотрится, красиво. И когда девочка начала кидать пацана, я сначала не поняла, как это, а потом вспомнила, что сила не главное, а главное – техника.  

Музей, оружие, рукопашный бой. Что показывали школьникам в Академии МВД?-37

Патриотизм был, есть и будет основой для связи поколений. И проявляться он должен не только в словах и лозунгах, но и в жизненной позиции и делах.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Полина Королева # Фотофакт

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