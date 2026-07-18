Неповторимый Шура. Интервью с главным хулиганом 90-х

«Славянский базар» исполняет самые безумные и необычные мечты. Прямо сейчас мы собираемся поговорить с российским эстрадным певцом и автором песен Шурой. Многие помнят его песни из безоблачной юности, а наш оператор Илья обожает его творчество до сих пор.

Шура, певец:

Уже 51 год как неподражаемый, и слава богу. Спасибо, что я с вами сегодня. Третий раз я на «Славянском базаре» и думаю, еще раз 10 буду с вами. Я обожаю вас, обожаю это все.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Очень рады встретиться, особенно в такой невероятной атмосфере. Все сложилось, звезды сошлись. Вы буквально через пару минут выйдете тоже на эту сцену. Вас объявили как одну из главных звезд ностальгического блока. Хотя, конечно, мы так уже не считаем, потому что вы выпускаете новые песни, снимаетесь в телешоу, в кино и даже выпускаете книгу. «Шура. Смех и слезы». Это будет автобиография или все-таки рассказ о тех лихих 90-х?

Шура:

Там все потихоньку. Мне говорили про книгу: давай, чтобы не ревели.

Вероника Макаревич:

Не страшно ли было обнажать душу перед поклонниками? Мы же узнаем много интересных фактов, о которых раньше и не догадывались.

Шура:

Очень было страшно. Я маму даже послушал и говорю: может быть, не надо. Она говорит: ну давай не до конца прям все. Потому что если все до конца мне рассказать, что было... Мы так потихонечку все, с мозгами, с умом. Но вторая часть, я думаю, будет намного громче. Кстати, мы на втором месте в России по продажам.

Вероника Макаревич:

Вау, это очень круто. Для книги в XXI веке, в 2026 году это невероятно.