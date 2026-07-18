«Пионерский лагерь для артистов». Игорь Николаев о «Славянском базаре» и любви к слушателю

Встречи с ним всегда ждут с огромным трепетом и нетерпением. А его песни знают наизусть и поют все без исключения. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь народный артист России Игорь Николаев.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как же мы рады вас видеть, просто невероятно! Я так понимаю, что Беларусь для вас – это не просто гастрольная точка на карте. Это нечто большее. Чем для вас за все эти годы стал фестиваль и местная публика? И может быть, есть какие-то традиции или особенные места, которые вы обязательно посещаете, когда приезжаете?

Игорь Николаев, народный артист России:

Начал вспоминать, сколько же лет. Я с прошлого века сюда приезжаю. Очень давно. Какие-то песни, которые звучали еще тогда, в XX веке. Более 30 лет назад. Сколько фестивалю вообще?

Ольга Бурлакова:

35 лет, юбилей.

Игорь Николаев:

Я все эти годы приезжал. Ну не каждый год, естественно. Но когда приглашали, я с удовольствием приезжал, никогда не отказывался. Здесь у меня были и сольные концерты, и на открытиях, и на закрытиях. Но приятно то, что все равно, хорошо это или плохо, всегда просят спеть песни тех времен. «Старая мельница», пойте «Выпьем за любовь».

Я понимаю, что гала-концерт – это очень плотная история. Каждый человек должен выйти, запомниться ярко, и люди должны сразу подпеть эту песню. Это не место для премьер, может быть. Хотя я считаю, что почему нет, можно было бы спеть и новую песню. Но так уже сложился формат этого мероприятия.

Ну и потом, я вспоминаю очень многих людей, которые приходили за кулисы ко мне в разное время. Мы общались с Володей Мулявиным, с Леней Борткевичем, с Сашей Тихановичем. Их всех нет уже, но они все были на этой сцене, они были очень яркими артистами белорусскими. И они оставили наверняка незабываемый след у публики.

Я помню наши посиделки тут в буфете закулисном с ними. Они всегда горели музыкой. Это было не просто сесть и поболтать. Нет, они горели творчеством всегда. Это были очень яркие личности, прежде всего. Поэтому это приятно вспомнить, приятно побывать в этих местах. И всегда очень красивые люди, очень доброжелательные, очень готовые на контакт, которые обязательно подхватят любую песню. Они обязательно тебе подпоют, обязательно искренне улыбнутся.