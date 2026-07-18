«Пионерский лагерь для артистов». Игорь Николаев о «Славянском базаре» и любви к слушателю

Встречи с ним всегда ждут с огромным трепетом и нетерпением. А его песни знают наизусть и поют все без исключения. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь народный артист России Игорь Николаев.
Встречи с ним всегда ждут с огромным трепетом и нетерпением. А его песни знают наизусть и поют все без исключения. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь народный артист России Игорь Николаев.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как же мы рады вас видеть, просто невероятно! Я так понимаю, что Беларусь для вас – это не просто гастрольная точка на карте. Это нечто большее. Чем для вас за все эти годы стал фестиваль и местная публика? И может быть, есть какие-то традиции или особенные места, которые вы обязательно посещаете, когда приезжаете?
Игорь Николаев, народный артист России:
Начал вспоминать, сколько же лет. Я с прошлого века сюда приезжаю. Очень давно. Какие-то песни, которые звучали еще тогда, в XX веке. Более 30 лет назад. Сколько фестивалю вообще?
Ольга Бурлакова:
35 лет, юбилей.
Игорь Николаев:
Я все эти годы приезжал. Ну не каждый год, естественно. Но когда приглашали, я с удовольствием приезжал, никогда не отказывался. Здесь у меня были и сольные концерты, и на открытиях, и на закрытиях. Но приятно то, что все равно, хорошо это или плохо, всегда просят спеть песни тех времен. «Старая мельница», пойте «Выпьем за любовь».
Я понимаю, что гала-концерт – это очень плотная история. Каждый человек должен выйти, запомниться ярко, и люди должны сразу подпеть эту песню. Это не место для премьер, может быть. Хотя я считаю, что почему нет, можно было бы спеть и новую песню. Но так уже сложился формат этого мероприятия.
Ну и потом, я вспоминаю очень многих людей, которые приходили за кулисы ко мне в разное время. Мы общались с Володей Мулявиным, с Леней Борткевичем, с Сашей Тихановичем. Их всех нет уже, но они все были на этой сцене, они были очень яркими артистами белорусскими. И они оставили наверняка незабываемый след у публики.
Я помню наши посиделки тут в буфете закулисном с ними. Они всегда горели музыкой. Это было не просто сесть и поболтать. Нет, они горели творчеством всегда. Это были очень яркие личности, прежде всего. Поэтому это приятно вспомнить, приятно побывать в этих местах. И всегда очень красивые люди, очень доброжелательные, очень готовые на контакт, которые обязательно подхватят любую песню. Они обязательно тебе подпоют, обязательно искренне улыбнутся.
Ольга Бурлакова:
Белорусы очень вас любят. Как думаете, а в чем вообще секрет долголетия фестиваля? Все-таки для любого проекта 35 лет – это очень серьезный возраст.
Игорь Николаев:
Согласен. Ну как видите, для меня он не очень серьезный, потому что мне намного больше, чем 35. И поэтому для меня это, наоборот, такой отличный возраст зрелости, молодости, я бы даже сказал. Вообще, у нас считается теперь молодой человек до 40. Все уже. Раньше было 30, потом до 35, а сейчас, оказывается, до 40 лет ты молодой.
Ольга Бурлакова:
Мне кажется, сейчас минимум до 70 молодые люди.
Игорь Николаев:
Поэтому абсолютно молодой возраст для фестиваля. Я хотел бы, чтобы он не терял этой молодости. Но когда он обрастает академизмом, рутинностью, то, может быть, тогда и начинает себя изживать. Поэтому хотел бы, чтобы он себя не изживал, а наоборот, становился бы вечно меняющимся и в то же время традиционным. Чтобы люди знали, в чем формат, как он проходит, как это будет. Чтобы, в общем-то, была некая предсказуемость, как у любого, кстати, фестиваля. Свои временные рамки, традиции. И чтобы ваш фестиваль тоже имел эти традиции. Собственно говоря, он их имеет.
Я прекрасно помню, что я тоже давал свои сольные концерты здесь в рамках фестиваля. И встречи, которые между самими артистами, – это такой все равно небольшой пионерский лагерь для артистов, когда они имеют возможность повстречаться, находиться вне сцены, друг с другом пообщаться, вот так посмотреть друг в друга в глаза, обсудить что-то. Ну, в общем, это такое место встречи классное.
Очень приятно внимание вашего Президента постоянно к этому конкурсу. Он очень часто сюда приезжает, и таким образом мы много раз видимся именно в рамках этого фестиваля. И мне тоже приятно его внимание к своему творчеству.
Подробнее в видео.
Читайте также:
Неповторимый Шура. Интервью с главным хулиганом 90-х
Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам
Новая прайм-эра Газманова? Артист в преддверии 75-летия выступил на «Славянском базаре» – интервью