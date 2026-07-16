Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Петр Елфимов!
Александр Меженный, ведущий:
Как тебе «Славянский базар» в этом году, 35-й, юбилейный?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Петр Елфимов!
Александр Меженный, ведущий:
Как тебе «Славянский базар» в этом году, 35-й, юбилейный?
Петр Елфимов, певец:
Так же, как обычно – с хорошим настроением, с позитивом. Позавчера был великолепный рок-концерт, где впервые в юбилейный год, в 35 лет, группа «ЕЛФИМОВ» новым составом выступила, классно зажгла, мы обменялись потрясающей энергетикой с публикой – хорошо, громко, бодро, молодо.
Александр Меженный:
Компания собралась просто удивительная – «Пикник»,«Чиж & Co» и группа «ЕЛФИМОВ». Впервые было написано «Группа “ЕЛФИМОВ”». Рассказывай, что за секреты.
Петр Елфимов:
Просто существует отдельная единица – артист Петр Елфимов, тот артист, который исполняет различную музыку с различными коллективами, с оркестрами, с джазовыми коллективами, просто в сопровождении фортепиано, классику, любую музыку. И есть группа «ЕЛФИМОВ», которая исполняет определенное направление в музыке, такое как Hard 'n' Heavy, power metal – что-то туда. Но мы тоже любим экспериментировать. Вероятно, чтобы просто люди меньше путали.
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