Прямой эфир

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом

16 июля 2026 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Петр Елфимов!

Александр Меженный, ведущий:
Как тебе «Славянский базар» в этом году, 35-й, юбилейный?

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом-2

Петр Елфимов, певец:
Так же, как обычно – с хорошим настроением, с позитивом. Позавчера был великолепный рок-концерт, где впервые в юбилейный год, в 35 лет, группа «ЕЛФИМОВ» новым составом выступила, классно зажгла, мы обменялись потрясающей энергетикой с публикой – хорошо, громко, бодро, молодо.

Александр Меженный:
Компания собралась просто удивительная – «Пикник»,«Чиж & Co» и группа «ЕЛФИМОВ». Впервые было написано «Группа “ЕЛФИМОВ”». Рассказывай, что за секреты.

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом-4

Петр Елфимов:
Просто существует отдельная единица – артист Петр Елфимов, тот артист, который исполняет различную музыку с различными коллективами, с оркестрами, с джазовыми коллективами, просто в сопровождении фортепиано, классику, любую музыку. И есть группа «ЕЛФИМОВ», которая исполняет определенное направление в музыке, такое как Hard 'n' Heavy, power metal – что-то туда. Но мы тоже любим экспериментировать. Вероятно, чтобы просто люди меньше путали. 

Подробнее смотрите в видео.

Читайте также:

Новая прайм-эра Газманова? Артист в преддверии 75-летия выступил на «Славянском базаре» – интервью

Главное музыкальное событие лета! В Витебске встретили звезд «Славянского базара»

Что ожидают витебчане и гости от фестиваля «Славянский базар» – провели опрос

# Интервью # Петр Елфимов # Славянский базар в Витебске # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
Новая прайм-эра Газманова? Артист в преддверии 75-летия выступил на «Славянском базаре» – интервью
16 июля 2026 07:19

Новая прайм-эра Газманова? Артист в преддверии 75-летия выступил на «Славянском базаре» – интервью

Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й
15 июля 2026 07:37

Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й

Арт-группа «Беларусы» презентовала музыкальное видео на композицию «Помолимся за Беларусь»
10 июля 2026 09:31

Арт-группа «Беларусы» презентовала музыкальное видео на композицию «Помолимся за Беларусь»