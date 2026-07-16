Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом

Александр Меженный, ведущий: Как тебе «Славянский базар» в этом году, 35-й, юбилейный?

Петр Елфимов, певец:

Так же, как обычно – с хорошим настроением, с позитивом. Позавчера был великолепный рок-концерт, где впервые в юбилейный год, в 35 лет, группа «ЕЛФИМОВ» новым составом выступила, классно зажгла, мы обменялись потрясающей энергетикой с публикой – хорошо, громко, бодро, молодо.

Александр Меженный:

Компания собралась просто удивительная – «Пикник»,«Чиж & Co» и группа «ЕЛФИМОВ». Впервые было написано «Группа “ЕЛФИМОВ”». Рассказывай, что за секреты.