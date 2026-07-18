«Старость меня дома не застанет». Волонтер «Славянского базара» рассказала о работе на фестивале

Помните такую музыкальную композицию «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути». Молодость в душе – вот главный секрет и оружие нашей сегодняшней гости, которая предана фестивалю и Витебску.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Доброе утро, Светлана Борисовна. Скажите, сколько лет назад вы пришли в волонтерское движение и почему вообще возникла такая идея?

Светлана Адикаева, волонтер Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В волонтерское движение пришла 5 лет назад из общественного объединения «Золотой возраст». Просто набирали команду, и куда надо вступить, я всегда первая.

Александр Меженный, ведущий:

Замечательно выглядите, и нам очень приятно, что вы сегодня здесь. Если мы говорим про «Славянский базар» и про вашу работу, что вам нравится, а что не очень?

Светлана Адикаева:

Мы занимаемся уборкой помещений, контролируем улицу Толстого. Сидим на охране и помогаем убирать там, где находятся артисты. Как-то так. Что нравится, что нет – я к любой работе причастна. Не выбираю. Любую работу всегда стараюсь выполнить правильно.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Общения много на «Славянском базаре» в эти дни? Подходят просто, чтобы поговорить, может быть, или чтобы дали совет, куда сходить?

Светлана Адикаева:

Было пару раз, но мы больше в замкнутом пространстве. Когда дежурили на выставке художественной, там люди подходили, спрашивали про картины. Пытались что-то ответить, находили художника, который конкретно объяснял, что и как.