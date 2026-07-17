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Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам

17 июля 2026 07:38
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист России, поэт, композитор Денис Майданов.

Александр Меженный, ведущий:
Рады поздравить с юбилеем, с днем рождения и с присвоением высокого звания «Народный артист России». Вы приезжаете к нам очень часто. Спасибо вам за это тоже большое. Как ваше восприятие Витебска меняется? 

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Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам-2

Денис Майданов, народный артист России:
Я думаю, что фестиваль меняется в соответствии с временем. Самое главное, что меняется, – это музыка. С одной стороны, остаются традиции, остаются уважаемые фестивали, мэтры, артисты серьезные. Такие, как я, которые за свою карьеру дорастают тоже до какого-то серьезного уровня. И все это происходит на глазах зрителей «Славянского базара». Это тоже замечательно. 

Всегда «Славянский базар» принимает новые имена, открывает новые имена. Поэтому я искренне болею всегда за молодежь, за новые жанры, новые стили, новые краски «Славянского базара» и нашей общей музыки. 

Александр Меженный:
В России – Год единства, а у нас 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Денис, мы вас не отпустим, пока вы не обратитесь к нашим белорусским женщинам.

Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам-4

Денис Майданов:
Я уже тронут, какое замечательное название года. Я хочу поприветствовать Александра Григорьевича Лукашенко. Я понимаю, что эти светлые мысли всегда рождаются в замечательной, в светлой голове Президента. Это всегда здорово. Когда Президент говорит, назначает ценность, над которой работает весь год вся страна, культура. 

А женщина – это, конечно же, самое дорогое, что у нас есть. Это мама, это наша любовь, это наша бабушка, к которой мы всегда приходим с поклоном. Поэтому все наши любимые, спасибо, вы – ради чего мы живем. И что бы мы там ни говорили, все наши мужские удачи, вершины, победы, все это всегда ради вас, во имя вас и к вашим ногам. Мы всегда будем работать над тем, чтобы вы были в комфорте, во внимании и очень вас любим. С уважением и поклоном ваш народный артист России Денис Майданов. Любите своих дам. 

Подробнее смотрите в видео.

# Славянский базар в Витебске # Интервью # Денис Майданов # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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