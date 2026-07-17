Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам

Александр Меженный, ведущий: Рады поздравить с юбилеем, с днем рождения и с присвоением высокого звания «Народный артист России». Вы приезжаете к нам очень часто. Спасибо вам за это тоже большое. Как ваше восприятие Витебска меняется?

Денис Майданов, народный артист России:

Я думаю, что фестиваль меняется в соответствии с временем. Самое главное, что меняется, – это музыка. С одной стороны, остаются традиции, остаются уважаемые фестивали, мэтры, артисты серьезные. Такие, как я, которые за свою карьеру дорастают тоже до какого-то серьезного уровня. И все это происходит на глазах зрителей «Славянского базара». Это тоже замечательно.

Всегда «Славянский базар» принимает новые имена, открывает новые имена. Поэтому я искренне болею всегда за молодежь, за новые жанры, новые стили, новые краски «Славянского базара» и нашей общей музыки.

Александр Меженный:

В России – Год единства, а у нас 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Денис, мы вас не отпустим, пока вы не обратитесь к нашим белорусским женщинам.