Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска
Живая музыка, ярмарки, спектакли, концерты, выставки. Праздничная атмосфера царит на улицах фестивального Витебска. Съемочная команда программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, как всегда, в эпицентре событий.
Какие спектакли можно увидеть в рамках проекта «Кукольный квартал» на «Славянском базаре»? Рассказываем здесь.
Импровизированный концерт собрал зрителей в кукольном квартале. Тут и циркачи, и актеры театра лялек, и куклы-марионетки. Словом, жизнь бьет ключом.
Приковывает внимание и механический кукольный театр «Цудовіна», и различные куклы, и яркие маски. Для детей – рай.
– Ух ты, какой автобус! Огромный, красный. Центр безопасной жизнедеятельности. Добрый день!
– Здравствуйте! Добро пожаловать в наш центр безопасности. Милости просим.
– То есть сюда еще и зайти можно?
– Конечно, нужно.
– Конечно, пойдем.
Этот уникальный автобус-спасатель приехал из столицы и сразу же привлек внимание жителей и гостей Витебска. В одном месте в интерактивном формате можно проверить свои знания о безопасности жизнедеятельности. Например, что делать, если в вашу дверь звонит мошенник и представляется сотрудником милиции? Или как остановить огонь, когда загорелся шнур от подзарядки к телефону?
Подробнее в видео.