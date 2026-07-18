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Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска

18 июля 2026 14:53
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Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска-1

Живая музыка, ярмарки, спектакли, концерты, выставки. Праздничная атмосфера царит на улицах фестивального Витебска. Съемочная команда программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, как всегда, в эпицентре событий.

Какие спектакли можно увидеть в рамках проекта «Кукольный квартал» на «Славянском базаре»? Рассказываем здесь.

Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска-3

Импровизированный концерт собрал зрителей в кукольном квартале. Тут и циркачи, и актеры театра лялек, и куклы-марионетки. Словом, жизнь бьет ключом.

Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска-5

Приковывает внимание и механический кукольный театр «Цудовіна», и различные куклы, и яркие маски. Для детей – рай.

Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска-7

– Ух ты, какой автобус! Огромный, красный. Центр безопасной жизнедеятельности. Добрый день!
– Здравствуйте! Добро пожаловать в наш центр безопасности. Милости просим.
– То есть сюда еще и зайти можно? 
– Конечно, нужно. 
– Конечно, пойдем. 

Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска-9

Этот уникальный автобус-спасатель приехал из столицы и сразу же привлек внимание жителей и гостей Витебска. В одном месте в интерактивном формате можно проверить свои знания о безопасности жизнедеятельности. Например, что делать, если в вашу дверь звонит мошенник и представляется сотрудником милиции? Или как остановить огонь, когда загорелся шнур от подзарядки к телефону?

Подробнее в видео.

# Славянский базар в Витебске

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