Живая музыка, ярмарки, спектакли – окунулись в атмосферу фестивального Витебска

Живая музыка, ярмарки, спектакли, концерты, выставки. Праздничная атмосфера царит на улицах фестивального Витебска. Съемочная команда программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, как всегда, в эпицентре событий. Какие спектакли можно увидеть в рамках проекта «Кукольный квартал» на «Славянском базаре»? Рассказываем здесь.

Импровизированный концерт собрал зрителей в кукольном квартале. Тут и циркачи, и актеры театра лялек, и куклы-марионетки. Словом, жизнь бьет ключом.

Приковывает внимание и механический кукольный театр «Цудовіна», и различные куклы, и яркие маски. Для детей – рай.

– Ух ты, какой автобус! Огромный, красный. Центр безопасной жизнедеятельности. Добрый день!

– Здравствуйте! Добро пожаловать в наш центр безопасности. Милости просим.

– То есть сюда еще и зайти можно?

– Конечно, нужно.

– Конечно, пойдем.