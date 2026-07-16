Новая прайм-эра Газманова? Артист в преддверии 75-летия выступил на «Славянском базаре» – интервью

И снова в Витебске мы встречаемся с артистом, без которого уже сложно представить «Славянский базар». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – кумир миллионов, народный артист России Олег Газманов. Ольга Бурлакова, ведущая:

С каким настроением в этот раз приехали в Витебск? Как он вас встретил?

Олег Газманов, народный артист России:

Как обычно, я не выспался в поезде. Витебск в этот раз встретил хорошо, без дождя. Я из последних сил везу ясные дни, надеюсь, что дождя не будет. Вообще я с удовольствием сюда всегда прилетаю, приезжаю. Мне очень нравится фестиваль, я считаю его лучшим фестивалем по настроению, по количеству людей, по удобству амфитеатра. И все как родные, я уже всю команду знаю, бойцов невидимого фронта, те, кто за аппаратурой, мы уже обнимаемся все вместе. И в этот раз я с удовольствием сюда еду. Тем более, что в этот раз у меня такие даты знаменательные. Сегодня, например, годовщина моей свадьбы. И я впервые в Витебск привез мою жену Марусю. Буду ей посвящать свободное время. Читайте также: Главное музыкальное событие лета! В Витебске встретили звезд «Славянского базара» Что ожидают витебчане и гости от фестиваля «Славянский базар» – провели опрос «Славянский калейдоскоп» – какие уникальные товары можно приобрести на фестивальной ярмарке в Витебске

Ольга Бурлакова:

Этот год действительно богатый на события. И у вашего сына Родиона юбилей, и дочь Марьяна вышла замуж, и юбилей фестиваля – 35 лет. Ваш юбилей, который совсем скоро, 75 лет. И 57 лет на сцене. Все поклонники акцентируют и ждут яркого концерта и тура по стране, который уже заявлен. Олег Газманов:

У меня будет большой юбилейный тур. 29 ноября в процессе тура будет огромный концерт на «ВТБ-Арене» в Москве. Там я постараюсь всех удивить. Ольга Бурлакова:

Вы удивляете каждый день своим образом жизни и творчеством. Вы признавали, что за последние несколько лет написали больше песен, чем за предыдущие 10. Откуда это вдохновение? Ваша очередная прайм-эра наступила?