Прямой эфир

Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока

23 марта 2020 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области уже заготовили около полутора тысяч тонн березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока -1

Почти вся продукция сразу идет на реализацию: активно приобретает местное население.

Как хранить берёзовый сок. 2 совета

Часть сока направляется на перерабатывающие заводы.

О качестве березового нектара и правилах сбора в видеоматериале Анастасии Кончиц.

Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока -3
Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока -4
Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока -5
Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока -6

Читайте также:

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок

Берёзовый сок из Беларуси может стать сырьём для китайской косметики

# Березовый сок # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды
23 марта 2020 16:01

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям
23 марта 2020 15:51

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям

В Минской области планируют построить более 60 станций обезжелезивания воды в 2020 году
23 марта 2020 15:46

В Минской области планируют построить более 60 станций обезжелезивания воды в 2020 году