Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока

Новости Беларуси. В Минской области уже заготовили около полутора тысяч тонн березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области уже заготовили около полутора тысяч тонн березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почти вся продукция сразу идет на реализацию: активно приобретает местное население.
Как хранить берёзовый сок. 2 совета
Часть сока направляется на перерабатывающие заводы.
О качестве березового нектара и правилах сбора в видеоматериале Анастасии Кончиц.