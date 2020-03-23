В Минской области планируют построить более 60 станций обезжелезивания воды в 2020 году

Новости Беларуси. Чистая вода в каждый дом. Более 60 станций обезжелезивания планируют построить в 2020 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди крупных городов, где потребители получат воду высокого качества, – Березино и Заславль. Там очистные сооружения появятся к середине лета. Большую часть станций построят в небольших агрогородках. Недавно чистая вода пришла в Литвяны Узденского района. Местные жители, а это 800 человек, уже отметили исчезновение желтого цвета и неприятного запаха.

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:

В 2020 году уже разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станций обезжелезивания агрогородка Хотляны. Этим по программе «Чистая вода» занимается ЖКХ. И через УКС мы разрабатываем проектную документацию агрогородка Войково. Планируем к концу года, когда введутся еще две станции обезжелезивания, процент обеспеченности качественной питьевой водой достигнет более 90 %.