В Минской области планируют построить более 60 станций обезжелезивания воды в 2020 году

Новости Беларуси. Чистая вода в каждый дом. Более 60 станций обезжелезивания планируют построить в 2020 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Чистая вода в каждый дом. Более 60 станций обезжелезивания планируют построить в 2020 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди крупных городов, где потребители получат воду высокого качества, – Березино и Заславль. Там очистные сооружения появятся к середине лета. Большую часть станций построят в небольших агрогородках.
Недавно чистая вода пришла в Литвяны Узденского района. Местные жители, а это 800 человек, уже отметили исчезновение желтого цвета и неприятного запаха.
Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:
В 2020 году уже разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станций обезжелезивания агрогородка Хотляны. Этим по программе «Чистая вода» занимается ЖКХ. И через УКС мы разрабатываем проектную документацию агрогородка Войково. Планируем к концу года, когда введутся еще две станции обезжелезивания, процент обеспеченности качественной питьевой водой достигнет более 90 %.
Всего же до 2025 года в Минской области планируют построить около 330 станций.
Государственная программа «Чистая вода» обеспечит Минскую область питьевой водой надлежащего качества
Таким образом, жители каждого населенного пункта будут обеспечены качественной питьевой водой. Сейчас показатель составляет 93 %.