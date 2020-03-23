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«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям

23 марта 2020 15:51
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Новости Беларуси. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развернулась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-1

В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями им рекомендуют не посещать многолюдные места и соблюдать меры личной гигиены.

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Заботу о группах риска взяли на себя социальные службы.

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-4

Доставляют продукты и лекарства как работники, так и волонтеры.

Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям

Также помощники наводят порядок в доме, а при необходимости могут и приготовить пищу.

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-7

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-9

Оксана Жданко, заместитель директора Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Каждый нуждающийся, пожилой гражданин или инвалид, может позвонить нам в центр, оставить свою заявочку для того, чтобы социальный работник организовал доставку продуктов питания на дом, товаров первой необходимости и других предметов.

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-12

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-14

Зоя Давшка, социальный работник Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Обычно просят купить продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства, выписать таблетки в поликлинике. Ну и по дому: доставка воды, помощь в уборке. Каждый день у меня 4-5 посещений.

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-17

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-19

Мария Праневич:
Продукты привозят из магазина, аптеки. Больница. Во всем нас обслуживают. Спасибо большое.

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-22

Всего в Минской области насчитывается более 120 тысяч одиноких граждан и почти 19 тысяч инвалидов, не достигших пенсионного возраста.

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-25

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-27

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-29

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-31

«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям-33

# Коронавирус # общество # Оксана Жданко # Зоя Давшка # Мария Праневич # Фотофакт

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