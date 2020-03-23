«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям

Новости Беларуси. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развернулась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями им рекомендуют не посещать многолюдные места и соблюдать меры личной гигиены. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы Заботу о группах риска взяли на себя социальные службы.

Доставляют продукты и лекарства как работники, так и волонтеры. Купят лекарства, могут приготовить еду. В Беларуси организовали помощь одиноким и пожилым людям Также помощники наводят порядок в доме, а при необходимости могут и приготовить пищу.

Оксана Жданко, заместитель директора Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:

Каждый нуждающийся, пожилой гражданин или инвалид, может позвонить нам в центр, оставить свою заявочку для того, чтобы социальный работник организовал доставку продуктов питания на дом, товаров первой необходимости и других предметов.

Зоя Давшка, социальный работник Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:

Обычно просят купить продукты питания, товары первой необходимости, лекарственные средства, выписать таблетки в поликлинике. Ну и по дому: доставка воды, помощь в уборке. Каждый день у меня 4-5 посещений.

Мария Праневич:

Продукты привозят из магазина, аптеки. Больница. Во всем нас обслуживают. Спасибо большое.