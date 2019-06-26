Берёзовый сок из Беларуси может стать сырьём для китайской косметики

Новости Беларуси. Отечественный березовый сок заинтересовал китайских производителей косметики. Одна из крупнейших компаний Поднебесной сейчас изучает возможность сотрудничества с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косметологические средства, изготовленные с использованием березового сока, пользуются спросом не только в Китае, но и в Японии. В связи с этим производитель сейчас планирует открыть новый завод и значительно расширить производство. Для этого необходимы большие объемы сырья.

Белорусские лесхозы в этом сезоне заготовили более 17 тысяч тонн полезного напитка. В случае необходимости объемы могут быть значительно увеличены. Но есть одна проблема: сок очень быстро теряет свои полезные свойства. Поэтому необходимо продумать, как его транспортировать на такие дальние расстояния. Хотя и тут у наших переработчиков есть определенный опыт. Несколько лет назад они успешно наладили экспорт продукта в США. Там березовый сок, кстати, произвел настоящий фурор и в некоторых магазинах продавался по цене элитного алкоголя.