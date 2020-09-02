Что делать с урожаем яблок? Три простых и вкусных рецепта
Пришло время собирать урожай. Яблоко – главный осенний фрукт, в нем много клетчатки, а также витаминов В, С, Е. Из яблок можно приготовить не только знаменитую шарлотку, но и салаты, супы. Поэтому если у вас в этом году много яблок и вы не знаете, что с ними делать, то мы подготовили три простых рецепта.
Яблочный смузи
Фото: instagram.com/goodkoal
Если у вас очень мало времени, то смузи – это отличный вариант. Понадобится всего 5 минут, чтобы его приготовить.
Ингредиенты:
1 яблоко
1/4 стакана овсяных хлопьев
1/2 стакана греческого йогурта
1/2 стакана молока
1/2 ч. л. молотой корицы
1/2 ч. л. ванильного экстракта
1/2 ч. л. измельченных орехов
Приготовление:
Порежьте яблоко дольками и положите его в блендер, затем добавьте все остальные ингредиенты. Взбейте до состояния однородной массы. Сверху можно украсить молотой корицей и орехами.
Салат «Уолдорф»
Фото: instagram.com/mari_hairullina
Этот салат очень популярен в США, а если майонез заменить на греческий йогурт, то блюдо будет еще полезнее.
Ингредиенты:
1 яблоко
1/2 стакана сельдерея
1/2 стакана винограда
1/2 стакана грецких орехов (измельчённые)
3 ст. л. греческого йогурта или майонеза
1 ст. л. лимонного сока
Соль (по вкусу)
Перец (по вкусу)
Приготовление:
Смешайте греческий йогурт и лимонный сок в миске, затем добавьте перец и соль. Мелко нарежьте яблоко, сельдерей, виноград. Перемешайте все ингредиенты, а потом заправьте салат соусом. Сверху можно посыпать измельченными грецкими орехами.
Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай (рецепты здесь)
Яблочные драники
Фото: instagram.com/domashnieretsept
Яблочные драники нежны на вкус и просты в приготовлении, а это главные критерии, которые понравятся любой хозяйке.
Ингредиенты:
2 яблока
2 ст. л. сахара
1 куриное яйцо
3 ст. л. муки
Масло подсолнечное
Приготовление:
Помойте яблоки и нарежьте их дольками, удалите семечки и кожицу. Подготовленные яблочные дольки натрите на терке, а затем добавьте сахар, яйцо, муку. Следите, чтобы тесто было не очень густым, хорошо перемешайте. Жарьте яблочные драники в достаточном количестве масла до золотистой корочки.