Что делать с урожаем яблок? Три простых и вкусных рецепта

Пришло время собирать урожай. Яблоко – главный осенний фрукт, в нем много клетчатки, а также витаминов В, С, Е. Из яблок можно приготовить не только знаменитую шарлотку, но и салаты, супы. Поэтому если у вас в этом году много яблок и вы не знаете, что с ними делать, то мы подготовили три простых рецепта. Яблочный смузи

Фото: instagram.com/goodkoal

Если у вас очень мало времени, то смузи – это отличный вариант. Понадобится всего 5 минут, чтобы его приготовить. Ингредиенты: 1 яблоко 1/4 стакана овсяных хлопьев 1/2 стакана греческого йогурта 1/2 стакана молока 1/2 ч. л. молотой корицы 1/2 ч. л. ванильного экстракта 1/2 ч. л. измельченных орехов Приготовление: Порежьте яблоко дольками и положите его в блендер, затем добавьте все остальные ингредиенты. Взбейте до состояния однородной массы. Сверху можно украсить молотой корицей и орехами. Салат «Уолдорф»

Фото: instagram.com/mari_hairullina

Этот салат очень популярен в США, а если майонез заменить на греческий йогурт, то блюдо будет еще полезнее. Ингредиенты: 1 яблоко 1/2 стакана сельдерея 1/2 стакана винограда 1/2 стакана грецких орехов (измельчённые) 3 ст. л. греческого йогурта или майонеза 1 ст. л. лимонного сока Соль (по вкусу) Перец (по вкусу) Приготовление: Смешайте греческий йогурт и лимонный сок в миске, затем добавьте перец и соль. Мелко нарежьте яблоко, сельдерей, виноград. Перемешайте все ингредиенты, а потом заправьте салат соусом. Сверху можно посыпать измельченными грецкими орехами. Готовим три осенних напитка: пунш, глинтвейн и чай (рецепты здесь) Яблочные драники

Фото: instagram.com/domashnieretsept