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«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок

10 марта 2020 19:18
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Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке березового сока. Аномальная зима внесла свои коррективы – начали раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми к массовому сбору приступили брестчане. Заготовить планируют до 5 тысяч тонн.

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«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-1

За один день дерево может «наплакать» до 8 литров целебного напитка, а за сезон – и все 160. Первые березовые «слёзки» с этой делянки увезли рекордно рано – 5 марта.

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-4

Брестчанин Александр Свидунович с десятилетнего возраста не меняет своих привычек. 

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-7

Александр Свидунович: 
Каждый год езжу за соком, заготоваливаем литров 200.   

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-10

Таких скорых, как Александр, в Муховецком лесничестве нашлось немало – за несколько дней реализовали 6 тонн сока. Берут в основном брестчане. Город близко, отсюда и спрос. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на копейку – за литр просят 17.  

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-13

Сергей Макаревич, сокозаготовитель Муховецкого лесничества:
Записываем, рассчитываем на количество примерно определяем, как отпустил сок с утра – смотришь осталось-не осталось. Всем хватает пока сока. 

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-16

Лесхозы Брестской области планируют заготовить порядка 5 тысяч тонн березового сока. На сбор – не больше 3 недель. Березовик уже поступает на перерабатывающие предприятия региона. 

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-19

Илья Шпак, заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:  
В этом году, кроме населения, мы планируем отгружать березовый сок на экспорт. Общий объем республиканский составит около тысячи тонн. Этот объем на 8 лесхозов. Четыре из которых – в нашей области. Будем отгружать на Литву.   

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«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-22

По словам сокозаготовителей, ажиотажа вокруг березовика пока нет. Без тепла – он идет медленее обычного. 

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок-25

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Аномальная зима сместила привычный график. Первые подсочки в Муховецком лесничестве сделали еще в феврале. Если сохранится прохладная погода, сокодвижение в этом сезоне будет рекордно продолжительным – вплоть до апреля.

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# Березовый сок # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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