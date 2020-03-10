«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке березового сока. Аномальная зима внесла свои коррективы – начали раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми к массовому сбору приступили брестчане. Заготовить планируют до 5 тысяч тонн.
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За один день дерево может «наплакать» до 8 литров целебного напитка, а за сезон – и все 160. Первые березовые «слёзки» с этой делянки увезли рекордно рано – 5 марта.
Брестчанин Александр Свидунович с десятилетнего возраста не меняет своих привычек.
Александр Свидунович:
Каждый год езжу за соком, заготоваливаем литров 200.
Таких скорых, как Александр, в Муховецком лесничестве нашлось немало – за несколько дней реализовали 6 тонн сока. Берут в основном брестчане. Город близко, отсюда и спрос. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на копейку – за литр просят 17.
Сергей Макаревич, сокозаготовитель Муховецкого лесничества:
Записываем, рассчитываем на количество примерно определяем, как отпустил сок с утра – смотришь осталось-не осталось. Всем хватает пока сока.
Лесхозы Брестской области планируют заготовить порядка 5 тысяч тонн березового сока. На сбор – не больше 3 недель. Березовик уже поступает на перерабатывающие предприятия региона.
Илья Шпак, заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
В этом году, кроме населения, мы планируем отгружать березовый сок на экспорт. Общий объем республиканский составит около тысячи тонн. Этот объем на 8 лесхозов. Четыре из которых – в нашей области. Будем отгружать на Литву.
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По словам сокозаготовителей, ажиотажа вокруг березовика пока нет. Без тепла – он идет медленее обычного.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Аномальная зима сместила привычный график. Первые подсочки в Муховецком лесничестве сделали еще в феврале. Если сохранится прохладная погода, сокодвижение в этом сезоне будет рекордно продолжительным – вплоть до апреля.
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