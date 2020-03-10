«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке березового сока. Аномальная зима внесла свои коррективы – начали раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми к массовому сбору приступили брестчане. Заготовить планируют до 5 тысяч тонн. Почему март для лесников, как август для аграриев, знает Кристина Протосовицкая.

За один день дерево может «наплакать» до 8 литров целебного напитка, а за сезон – и все 160. Первые березовые «слёзки» с этой делянки увезли рекордно рано – 5 марта.

Брестчанин Александр Свидунович с десятилетнего возраста не меняет своих привычек.

Александр Свидунович:

Каждый год езжу за соком, заготоваливаем литров 200.

Таких скорых, как Александр, в Муховецком лесничестве нашлось немало – за несколько дней реализовали 6 тонн сока. Берут в основном брестчане. Город близко, отсюда и спрос. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на копейку – за литр просят 17.

Сергей Макаревич, сокозаготовитель Муховецкого лесничества:

Записываем, рассчитываем на количество примерно определяем, как отпустил сок с утра – смотришь осталось-не осталось. Всем хватает пока сока.

Лесхозы Брестской области планируют заготовить порядка 5 тысяч тонн березового сока. На сбор – не больше 3 недель. Березовик уже поступает на перерабатывающие предприятия региона.

Илья Шпак, заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

В этом году, кроме населения, мы планируем отгружать березовый сок на экспорт. Общий объем республиканский составит около тысячи тонн. Этот объем на 8 лесхозов. Четыре из которых – в нашей области. Будем отгружать на Литву. Как правильно собирать берёзовый сок, и почему продукт из Беларуси выбирают даже в Нью-Йорке?

По словам сокозаготовителей, ажиотажа вокруг березовика пока нет. Без тепла – он идет медленее обычного.