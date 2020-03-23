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«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды

23 марта 2020 16:01
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Новости Беларуси. В нем зашифрован целый сюжет: в городе будто происходит пожар, на место приезжают спасатели и тушат пламя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-1

Также граффити напоминает, куда звонить в случае ЧП. С помощью рисунка узденскиие пожарные рассказывают жителям о правилах безопасности. Дом выбрали неслучайно – каждый день рядом ходят дети.

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-4

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-6

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-8

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-10

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-12

Ярко, красочно. Каждый день проходя мимо такого рисунка красивого, это напоминает нам, что и мы взрослые, и дети должны соблюдать правила безопасности.

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Наши пожарные смелые, спасают людей, которые застряли в горящем доме. Кот с собакой удивленные смотрят на картину эту.

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-15

Я в первый раз вижу картину на весь дом, в живую никогда не видела.

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-18

Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Дает свой положительный эффект. С каждым годом количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, также гибели людей от них снижается. Стремиться нужно к тому, чтобы люди не гибли как в огне, так и от других чрезвычайных ситуаций.

«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды-21

Для города это не первое «противопожарное» граффити. Ранее картина с изображением спасателя появилась напротив местного Дома культуры.

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Всего же за год в Минской области уличное искусство украсило здания в Крупках, Солигорске, Воложине и Борисове.

# Граффити # общество # Дмитрий Титко # Фотофакт

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