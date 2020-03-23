«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды

Новости Беларуси. В нем зашифрован целый сюжет: в городе будто происходит пожар, на место приезжают спасатели и тушат пламя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также граффити напоминает, куда звонить в случае ЧП. С помощью рисунка узденскиие пожарные рассказывают жителям о правилах безопасности. Дом выбрали неслучайно – каждый день рядом ходят дети.

Ярко, красочно. Каждый день проходя мимо такого рисунка красивого, это напоминает нам, что и мы взрослые, и дети должны соблюдать правила безопасности.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Наши пожарные смелые, спасают людей, которые застряли в горящем доме. Кот с собакой удивленные смотрят на картину эту.