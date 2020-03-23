«В первый раз вижу картину на весь дом». Необычные граффити украсили пятиэтажку в центре Узды

Новости Беларуси. В нем зашифрован целый сюжет: в городе будто происходит пожар, на место приезжают спасатели и тушат пламя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В нем зашифрован целый сюжет: в городе будто происходит пожар, на место приезжают спасатели и тушат пламя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Также граффити напоминает, куда звонить в случае ЧП. С помощью рисунка узденскиие пожарные рассказывают жителям о правилах безопасности. Дом выбрали неслучайно – каждый день рядом ходят дети.
Ярко, красочно. Каждый день проходя мимо такого рисунка красивого, это напоминает нам, что и мы взрослые, и дети должны соблюдать правила безопасности.
Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника
Наши пожарные смелые, спасают людей, которые застряли в горящем доме. Кот с собакой удивленные смотрят на картину эту.
Я в первый раз вижу картину на весь дом, в живую никогда не видела.
Дмитрий Титко, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Дает свой положительный эффект. С каждым годом количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, также гибели людей от них снижается. Стремиться нужно к тому, чтобы люди не гибли как в огне, так и от других чрезвычайных ситуаций.
Для города это не первое «противопожарное» граффити. Ранее картина с изображением спасателя появилась напротив местного Дома культуры.
Стрит-арт со смыслом. Огромные граффити от МЧС появилось на стене дома в Воложине
Всего же за год в Минской области уличное искусство украсило здания в Крупках, Солигорске, Воложине и Борисове.