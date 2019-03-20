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Как хранить берёзовый сок. 2 совета

20 марта 2019 08:35
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В Беларуси начинается сезон сбора березового сока. Как правильно хранить собранный напиток, мы спросили у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» Оксаны Петрулевич.    

Оксана Петрулевич, консультант отдела реализации лесопродукции управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:  
Хранить березовый сок я бы рекомендовала в двух вариантах: это замораживание и консервация. На ваш выбор. Вообще, свежий березовый сок хранится до двух суток. От времени суток сокодвижение не зависит. Если ночью температура опускается, то, как правило, сокодвижение замедляется.    

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор  

# Березовый сок # общество # Оксана Петрулевич

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