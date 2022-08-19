Азарёнок: «Если туда вернётся киевская власть, она устроит там тотальнейший террор»
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Каждый день киевский режим людям на головы сыплет еще новые аргументы в виде снарядов, динамита, бомб, шашек и так далее. В виде терактов, в виде заказных убийств и, самое главное, конечно, обстрелов. И даже обстрелов с возможностью ядерной катастрофы. Ну как люди еще могут относиться к этой власти?
Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:
Там есть разные настроения, будем говорить откровенно. Можно оценивать по-разному: кто-то так считает, кто-то открыто что-то не скажет. Но то, что те, кто живет сейчас в Мелитополе, в Энергодаре, в Васильевке, в Пологах (вы просто посмотрите, что это за населенные пункты и какая там сейчас обстановка), в Бердянске, в Геническе. То, что они там остались и дождались прихода этой власти, несмотря на принудительную в том числе эвакуацию, это уже о многом говорит. Это уже говорит об их настроениях. Во-вторых, ведь люди уже возвращаются на эти территории. И возвращаются в том числе с подконтрольных областей Украины. Это тоже о много говорит. Да, конечно, среди них есть те, кого пытается запускать СБУ. Но подавляющее большинство людей, которые осмотрелись и приняли осознанное решение жить там и жить при тех порядках, которые там устанавливаются.
Григорий Азаренок:
И в контексте политики, наш Президент ответил на этот вопрос. У него французский журналист спросил про Херсон, про это все. Батька ответил: а это уже не вопрос. Это был вопрос во время начала, когда туда зашли войска, когда это можно было в Беларуси на переговорах обсуждать. А сейчас мы понимаем, если туда вернется киевская власть, она устроит там тотальнейший террор. Она будет убивать учителей, которые вышли на работу, будет убивать врачей, которые вышли на работу.
Вадим Гигин:
И не только будет, уже убивает. Потому что они пытаются развернуть на тех территориях тотальный террор. И, конечно же, россияне, местные жители, ополченцы, местные правоохранительные органы делают все, чтобы этого не допустить. Это смелые, отважные люди, строящие новую жизнь.
Читайте также:
«Мы братские народы или один народ?» Гигин о том, что общего у белорусов, русских и украинцев
«Ненависть России – это же не любовь к Беларуси». Гигин рассказал, как книги по истории взращивали русофобию
«Там перемалываются части ВСУ». Как сейчас идут военные действия в Украине?