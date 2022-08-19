Азарёнок: «Если туда вернётся киевская власть, она устроит там тотальнейший террор»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Каждый день киевский режим людям на головы сыплет еще новые аргументы в виде снарядов, динамита, бомб, шашек и так далее. В виде терактов, в виде заказных убийств и, самое главное, конечно, обстрелов. И даже обстрелов с возможностью ядерной катастрофы. Ну как люди еще могут относиться к этой власти?

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Там есть разные настроения, будем говорить откровенно. Можно оценивать по-разному: кто-то так считает, кто-то открыто что-то не скажет. Но то, что те, кто живет сейчас в Мелитополе, в Энергодаре, в Васильевке, в Пологах (вы просто посмотрите, что это за населенные пункты и какая там сейчас обстановка), в Бердянске, в Геническе. То, что они там остались и дождались прихода этой власти, несмотря на принудительную в том числе эвакуацию, это уже о многом говорит. Это уже говорит об их настроениях. Во-вторых, ведь люди уже возвращаются на эти территории. И возвращаются в том числе с подконтрольных областей Украины. Это тоже о много говорит. Да, конечно, среди них есть те, кого пытается запускать СБУ. Но подавляющее большинство людей, которые осмотрелись и приняли осознанное решение жить там и жить при тех порядках, которые там устанавливаются.