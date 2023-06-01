«Некоторые служили в погранвойсках». Как в Беларуси помогают трудным подросткам найти своё место в жизни?

Новости Беларуси. В День защиты детей не забыли и о тех ребятах, которые в свое время недополучили внимания и заботы близких. Быстро повзрослевшие и порой слишком самостоятельные, нередко такие дети оступаются в жизни. Но у каждого из них своя правда и вера в то, что все еще можно изменить. В нашей стране общество от таких детей и подростков не отворачивается, неравнодушные наставники помогают открыть им другую сторону жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь, которая рядом – материал Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Учащиеся Кривичского профтехучилища – дети с непростыми судьбами. В это учреждение они попадают по решению суда: за правонарушения или преступления. У учреждения статус закрытого типа. Но сегодня исключение из правил.

В День защиты детей воспитанникам училища показали место, где готовят настоящих защитников Отечества. Ребят принимали в войсковой части 3214. Среди гостей бригады 17-летний Павел Юденко. Почти два десятка раз несовершеннолетний попадал в поле зрения правоохранителей. Пачка протоколов об административных правонарушениях привела его в спецучилище. Но сегодня молодой человек встал на путь исправления: за примерное поведение после сдачи экзаменов его досрочно отпустят домой. Да и интересы Павла за год в Кривичском учебном заведении стали уже другими. ЦИК организовал экскурсию в Минск для учащихся Кривичского профтехучилища (здесь подробности).

Всего в Кривичском профтехучилище сейчас обучаются почти 40 несовершеннолетних. У некоторых нет родителей. А большинство – оступившиеся. Употребляли алкоголь или наркотики. Кто-то уже с криминальным прошлым: мелкие кражи или хулиганства.

Андрей Дубаневич, директор Кривичского специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища закрытого типа:

Вот такие мероприятия дисциплинируют их внутренне, заставляют задуматься, как в дальнейшем строить свою жизнь после выхода из нашего учреждения. Некоторые служили в погранвойсках, в ВДВ, в обычных частях. Они осознанно шли туда.

Белорусские спецназовцы рассказали ребятам о боевом пути войсковой части. Для гостей организовали выставку оружия, спецсредств и военной техники, а также провели различные занятия. Бойцы бригады обучили воспитанников училища некоторым элементам тактической подготовки и навыкам оказания первой медицинской помощи.

Основа формирования личности – духовные ценности, заложенные в ребенке. Некоторые говорят, что так воспитывается сердце. Теплый прием и разговор по душам для ребят и в Храме-памятнике в честь Всех Святых.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Очень важно, чтобы взрослые, которые приобщаются к тем мероприятиям, встречам, посещают это училище, показывали примеры, как можно успешно жить в нашей стране, трудиться во благо наших людей и нашей любимой Беларуси. Сегодняшнее мероприятие, День защиты детей – это еще актуализация темы, как много государство делает для защиты материнства, детства в нашей стране.