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ЦИК организовал экскурсию в Минск для учащихся Кривичского профтехучилища

01 июня 2023 12:14
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Новости Беларуси. Подарок от ЦИКа в День защиты детей. Для учащихся Кривичского профтехучилища организовали экскурсию в столицу. Обширная программа началась с посещения 3-й отдельной Краснознаменной бригады спецназначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК организовал экскурсию в Минск для учащихся Кривичского профтехучилища-1

Белорусские спецназовцы рассказали ребятам о боевом пути войсковой части. Для гостей организовали выставку оружия, спецсредств и военной техники. Ребят обучили сборке-разборке автомата, некоторым элементам тактической подготовки и на практике показали, как оказать первую медпомощь. Надо сказать, что учащиеся Кривичского профтехучилища – дети с не простыми судьбами. В это учебное заведение несовершеннолетние попадают по решению суда: за правонарушения или преступления. Сегодня его воспитанниками являются почти 40 человек.

ЦИК организовал экскурсию в Минск для учащихся Кривичского профтехучилища-4

Павел Юденко, воспитанник Кривичского специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища закрытого типа:
Понравилось, как на плацу показывали выступление солдаты, понравились автомобили, интересно было, как внутри показывали. Вообще, особо важно, особенно для подростков, если хотят сюда пойти.

ЦИК организовал экскурсию в Минск для учащихся Кривичского профтехучилища-7

Дмитрий Микша, командир В/Ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:
У нас самые хорошие дети. И плохих трудновоспитуемых детей у нас в стране нет. Возможно, когда-то на каком-то этапе их жизни где-то недоработала определенная система воспитания. Как говорит наш глава государства, патриота может воспитать только патриот. И это действительно правильные слова, потому что только все вместе мы можем помочь этим ребятам встать на тот путь, по которому мы должны двигаться. Они же хорошие ребята. И это очень важно, что они посетили сегодня нас. И мы все вместе должны – детский сад, школа, армия, институт, университет – работать над тем, чтобы мы двигались в нужном для нас направлении.

После обеда в войсковой части воспитанники училища отправятся к храму-памятнику в честь Всех Святых. Ожидается и встреча с председателем ЦИК Игорем Карпенко. 

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дмитрий Микша # Фотофакт

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