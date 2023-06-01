ЦИК организовал экскурсию в Минск для учащихся Кривичского профтехучилища

Белорусские спецназовцы рассказали ребятам о боевом пути войсковой части. Для гостей организовали выставку оружия, спецсредств и военной техники. Ребят обучили сборке-разборке автомата, некоторым элементам тактической подготовки и на практике показали, как оказать первую медпомощь. Надо сказать, что учащиеся Кривичского профтехучилища – дети с не простыми судьбами. В это учебное заведение несовершеннолетние попадают по решению суда: за правонарушения или преступления. Сегодня его воспитанниками являются почти 40 человек.

Дмитрий Микша, командир В/Ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

У нас самые хорошие дети. И плохих трудновоспитуемых детей у нас в стране нет. Возможно, когда-то на каком-то этапе их жизни где-то недоработала определенная система воспитания. Как говорит наш глава государства, патриота может воспитать только патриот. И это действительно правильные слова, потому что только все вместе мы можем помочь этим ребятам встать на тот путь, по которому мы должны двигаться. Они же хорошие ребята. И это очень важно, что они посетили сегодня нас. И мы все вместе должны – детский сад, школа, армия, институт, университет – работать над тем, чтобы мы двигались в нужном для нас направлении.

После обеда в войсковой части воспитанники училища отправятся к храму-памятнику в честь Всех Святых. Ожидается и встреча с председателем ЦИК Игорем Карпенко.