1 июня МИД совместно с иностранными дипмиссиями провёл благотворительную акцию «Разам з дзецьмі»
Новости Беларуси. Оберегать, защищать и приложить все усилия, чтобы подарить маленьким белорусам моменты радости. В этот праздничный день МИД совместно с иностранными дипмиссиями провел благотворительную акцию «Разам з дзецьмі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одной из старейших гимназий страны собрались более 30-ти гостей со всех уголков мира. Участие в мероприятии приняли супруги послов, аккредитованных в Беларуси, и женщины-послы. Препятствием общению не стал даже языковой барьер – говорили с помощью искусства. Для ребят устроили конкурс детских рисунков. Добавила положительных эмоций и концертная программа. Один из лучших детских коллективов выступил с белорусскими народными танцами.
В рамках акции представители иностранных дипмиссий собрали более 50-ти подарков для ребят из интернатов и детских домов.
Людмила Алейник, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Мы, взрослые, не должны обмануть их самые смелые желания, мечты. И мы должны и делаем все от нас зависящее, чтобы детство наших детей было светлым, добрым и беззаботным.
Майрена дель Кармен Ньевес Арвелайс, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:
Нас очень удивляет и радует, что в Беларуси такое внимание уделяют защите прав детей и матерей. У вас очень хорошие системы образования и здравоохранения, которые защищают деток с самого их рождения.
Защита детства у нас в приоритете. В рейтинге создания комфортных условий для материнства Беларусь занимает лидирующую позицию среди стран СНГ, опережает многие развитые государства, в том числе Великобританию и США.