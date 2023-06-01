1 июня МИД совместно с иностранными дипмиссиями провёл благотворительную акцию «Разам з дзецьмі»

Новости Беларуси. Оберегать, защищать и приложить все усилия, чтобы подарить маленьким белорусам моменты радости. В этот праздничный день МИД совместно с иностранными дипмиссиями провел благотворительную акцию «Разам з дзецьмі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из старейших гимназий страны собрались более 30-ти гостей со всех уголков мира. Участие в мероприятии приняли супруги послов, аккредитованных в Беларуси, и женщины-послы. Препятствием общению не стал даже языковой барьер – говорили с помощью искусства. Для ребят устроили конкурс детских рисунков. Добавила положительных эмоций и концертная программа. Один из лучших детских коллективов выступил с белорусскими народными танцами.

В рамках акции представители иностранных дипмиссий собрали более 50-ти подарков для ребят из интернатов и детских домов.