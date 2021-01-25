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«Некоторые проявляют инициативу». Как минчане помогают ЖКХ в уборке снега?

25 января 2021 14:19
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Новости Беларуси. От сильного минуса до резкого плюса. Минское городское жилищное хозяйство одна из немногих организаций, которая всегда готова к любой погоде, аварии и неожиданной поломке. Без нее точно все пойдет кувырком, мы не будем знать, куда бежать и как устранить проблему. Мы часто ругаем коммунальщиков, но именно они делают нашу жизнь проще. Сегодня сделаем акцент на зимние вопросы. В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора городского объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

«Некоторые проявляют инициативу». Как минчане помогают ЖКХ в уборке снега?-1

Екатерина Забенько, ведущая:
Я знаю, что некоторые даже проявляют инициативу, говорят: дайте нам лопаты, мы вам будем помогать. А некоторые владельцы транспорта оставляли после себя большие сугробы около машин или вообще не убирали возле автомобилей, потому что и никуда не выбирались в такую погоду. Знаю, что вы часто обращались к ним и просили, чтобы они добровольно, не привлекая никаких штрафных санкций, хотя положено, просили убирать свои парковочные места. Достучались до них все-таки?

«Некоторые проявляют инициативу». Как минчане помогают ЖКХ в уборке снега?-4

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Наши граждане по-разному отнеслись к призывам коммунальных служб в оказании помощи. Вместе с тем многие активно приняли участие, в том числе автовладельцы, понимая, что в правилах благоустройства предусмотрена такая ответственность и обязанность. Некоторые просто не прислушались, но коммунальные службы продолжают проведение информационной работы, размещают объявления на информационных досках и призывают принимать участие. Вместе с тем, все ЖЭУ районов готовы предоставить всем желающим снегоуборочный инвентарь.

Екатерина Забенько:
Пользуется спросом эта услуга?

Анастасия Воробьёва:
Пользуется.

Екатерина Забенько:
Штраф за то, что ты не убираешь снег вокруг своего автомобиля, достаточно ощутимый.

«Некоторые проявляют инициативу». Как минчане помогают ЖКХ в уборке снега?-7

Анастасия Воробьёва:
До 25 базовых величин.

Екатерина Забенько:
И на сегодня еще ни одного штрафа не выписано.

Анастасия Воробьёва:
Не выписано. У нас не стоит цель кого-то привлекать к ответственности. В первую очередь, это обязанность коммунальных служб – обеспечить чистоту и порядок на дворовых территориях.

Более 1800 рабочих и 130 единиц техники в день. Как коммунальные службы устраняют проблемы в столице? Подробности здесь.

# Проблемы ЖКХ # общество # Анастасия Воробьева # Екатерина Забенько # Фотофакт

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