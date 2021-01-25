«Некоторые проявляют инициативу». Как минчане помогают ЖКХ в уборке снега?

Новости Беларуси. От сильного минуса до резкого плюса. Минское городское жилищное хозяйство – одна из немногих организаций, которая всегда готова к любой погоде, аварии и неожиданной поломке. Без нее точно все пойдет кувырком, мы не будем знать, куда бежать и как устранить проблему. Мы часто ругаем коммунальщиков, но именно они делают нашу жизнь проще. Сегодня сделаем акцент на зимние вопросы. В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора городского объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Екатерина Забенько, ведущая:

Я знаю, что некоторые даже проявляют инициативу, говорят: дайте нам лопаты, мы вам будем помогать. А некоторые владельцы транспорта оставляли после себя большие сугробы около машин или вообще не убирали возле автомобилей, потому что и никуда не выбирались в такую погоду. Знаю, что вы часто обращались к ним и просили, чтобы они добровольно, не привлекая никаких штрафных санкций, хотя положено, просили убирать свои парковочные места. Достучались до них все-таки?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Наши граждане по-разному отнеслись к призывам коммунальных служб в оказании помощи. Вместе с тем многие активно приняли участие, в том числе автовладельцы, понимая, что в правилах благоустройства предусмотрена такая ответственность и обязанность. Некоторые просто не прислушались, но коммунальные службы продолжают проведение информационной работы, размещают объявления на информационных досках и призывают принимать участие. Вместе с тем, все ЖЭУ районов готовы предоставить всем желающим снегоуборочный инвентарь. Екатерина Забенько:

Пользуется спросом эта услуга? Анастасия Воробьёва:

Пользуется. Екатерина Забенько:

Штраф за то, что ты не убираешь снег вокруг своего автомобиля, достаточно ощутимый.