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Это ущемление права на труд. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий

25 января 2021 13:32
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Новости Беларуси. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников наших предприятий поступают и в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.  

Это ущемление права на труд. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий-1

Всеобщая конфедерация профсоюзов:  
ЕС посягает на основополагающее право любого человека – право достойно трудиться для обеспечения достойного уровня жизни себе и членам своей семьи. Санкционные ограничения могут самым негативным образом отразиться на хозяйственной деятельности этих предприятий и повлечь за собой снижение уровня занятости и заработной платы.  

Это ущемление права на труд. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий-4

Международная Евроазиатская федерация металлистов:  
Считаем, что введение санкций в отношении предприятий – это прежде всего ущемление основополагающего права человека – права на труд.    

Это ущемление права на труд. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий-7

Международная федерация профессиональных союзов работников лесных отраслей СНГ:  
Мы расцениваем это решение как стремление Европейского союза ухудшить в Беларуси социально-экономическое положение трудящихся и членов их семей.  

Это ущемление права на труд. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий-10

Напомним, в декабре Федерация профсоюзов Беларуси приняла открытое заявление о нарушении Европейским союзом прав трудящихся Беларуси. Позднее жалоба была направлена на действия Евросоюза в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций.  

# Международная политика # общество # Фотофакт

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