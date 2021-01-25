Это ущемление права на труд. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий

Новости Беларуси. Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников наших предприятий поступают и в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.

Всеобщая конфедерация профсоюзов:

ЕС посягает на основополагающее право любого человека – право достойно трудиться для обеспечения достойного уровня жизни себе и членам своей семьи. Санкционные ограничения могут самым негативным образом отразиться на хозяйственной деятельности этих предприятий и повлечь за собой снижение уровня занятости и заработной платы.

Международная Евроазиатская федерация металлистов:

Считаем, что введение санкций в отношении предприятий – это прежде всего ущемление основополагающего права человека – права на труд.

Международная федерация профессиональных союзов работников лесных отраслей СНГ:

Мы расцениваем это решение как стремление Европейского союза ухудшить в Беларуси социально-экономическое положение трудящихся и членов их семей.