Более 1800 рабочих и 130 единиц техники в день. Как коммунальные службы устраняют проблемы в столице?

Новости Беларуси. От сильного минуса до резкого плюса. Минское городское жилищное хозяйство – одна из немногих организаций, которая всегда готова к любой погоде, аварии и неожиданной поломке. Без нее точно все пойдет кувырком, и мы не будем знать, куда бежать и как устранить проблему. Мы часто ругаем коммунальщиков, но именно они делают нашу жизнь проще. Сегодня сделаем акцент на зимние вопросы. В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора городского объединения «Минское городское жилищное хозяйство». Екатерина Забенько, ведущая:

Снег для вас никогда не бывает как снег на голову, как говорится. Вы быстро устраняете все эти проблемы. Достаточно ли сегодня ресурсов вашей организации, чтобы успешно справляться со всеми задачами, которые случаются в этот период года?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Да, конечно, у коммунальных организаций достаточно ресурсов, чтобы организовать работу в жилищном фонде в зимний период. Например, для уборки дворовых территорий от снега в период снегопадов задействуется как человеческий ресурс, это более 1800 рабочих по комплексной уборке, так и снегоуборочная техника. В среднем, около 130 единиц техники в день. Екатерина Забенько:

Слышала очень многие мнения о том, что снег убирался так, будто бы он таял. То есть, люди не успевали заметить, что во дворах были какие-то сугробы. Это связано с тем, что лучше стала работать ваша организация? Может, добавилось техники или из-за того, что в этом году было так много снега, что пришлось его более тщательно убирать? Анастасия Воробьёва:

Можно сказать, что повлияло много критериев, но это результат проведенной работы совместно с населением, которое тоже оказало помощь коммунальным службам в расчистке дворовых территорий от снега. «Некоторые проявляют инициативу». Как минчане помогают ЖКХ в уборке снега? (читать далее) Екатерина Забенько:

Вам пришлось перейти на так называемый усиленный режим работы. Что он предполагает?

Анастасия Воробьёва:

При наступлении отрицательных температур наружного воздуха от -15 и ниже в коммунальных службах организовано круглосуточное дежурство специальных бригад по ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, а также специалистов из инженерно-технического состава. Также созданы рабочие группы из руководителей коммунальных предприятий, которые координируют работу и обеспечивают бесперебойное функционирование всех систем водо-, тепло- и энергоснабжения в жилищном фонде. Екатерина Забенько:

Та неделя была показательной. Первая половина – лютый мороз, который был аномальным для Беларуси за последние годы, вторая половина – резкое потепление до объявления оранжевого уровня опасности. Удается ли быстро перестраиваться на такую смену коммунальных проблем, связанных с погодой? Анастасия Воробьёва:

По моему мнению, мы справились с перепадами температур, мы были к этому готовы и предприняли все возможные меры по недопущению аварийных ситуаций в жилищном фонде.

Екатерина Забенько:

Засекали ли вы, сколько времени приблизительно, в зависимости от проблемы, требуется коммунальщикам на устранение той или иной поломки? Анастасия Воробьёва:

Сложно сказать по времени. Однозначно, аварийная служба прибывает для ликвидации аварийной ситуации в течение 30 минут. Вместе с тем, эксплуатирующие коммунальные организации в случае аварии предпринимают все необходимые меры по сокращению сроков ее ликвидации. Екатерина Забенько:

Случилась авария, прорыв трубы, вспоминаем недавние ситуации. Какое-то время нельзя устранить проблему. Можно ли предположить, что коммунальщики в это время отдыхали и просто не ехали на место происшествия?