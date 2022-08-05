Стоковые магазины и секонд-хенды. В чём их отличие?

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Мы очень много говорим про отечественные товары. В последнее время у нас много появилось магазинов стоковой одежды. Почему их стало больше? Все-таки европейские бренды пытаются проникнуть на прилавки большого города?

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Стоковых магазинов в республике всего 90. Кристина Сущеня:

Если сравнивать, их стало больше, чем раньше.