Стоковые магазины и секонд-хенды. В чём их отличие?
В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Мы очень много говорим про отечественные товары. В последнее время у нас много появилось магазинов стоковой одежды. Почему их стало больше? Все-таки европейские бренды пытаются проникнуть на прилавки большого города?
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Стоковых магазинов в республике всего 90.
Кристина Сущеня:
Если сравнивать, их стало больше, чем раньше.
Нина Емельянова:
Их стало больше. Да, они увеличились. Но 90 объектов – это совсем маленькая цифра для республики. И стоковые магазины – это не такое зло. У нас есть стоковые магазины, и мы даже проводили совместно с концерном «Беллегпром» стоковые ярмарки, чтобы продавать коллекции прошлых лет, которые не востребованы в текущем году. И скидки достигали 80-90 % на нашу стоковую отечественную продукцию, но здесь хочу еще упомянуть и секонд-хенды. За последние годы количество их увеличилось в два раза, их уже почти полторы тысячи. Но они тоже востребованы. Они не росли бы семимильными шагами, если бы не были востребованы у населения. Мы тоже проанализировали эту сферу. Мы все-таки понимаем, что секонд-хенды – это конкуренты отечественной легкой промышленности. В 2021 году внесли изменения в правила осуществления торговли и запретили в магазине продавать новые товары и бывшего употребления: меховые, швейные, трикотажные изделия и обувь. Благодаря этим мерам за пять месяцев текущего года импорт данных товаров в республику сократился на 25,5 %, то есть внесли в правило один пункт, а для страны такой эффект. Должны быть все виды магазинов: и те же стоковые, секонд-хенды и фирменные магазины.
Илона Волынец, СТВ:
Стоковые магазины позиционируют свои товары как новые, но при этом они все пишут, что возврату и обмену не подлежит. Нет ли здесь какого-то нарушения законодательства?
Нина Емельянова:
У нас есть законодательство о защите прав потребителя. Любой новый товар в течение двух недель может быть возвращен в магазин. Я не сталкивалась с таким, что нет возврата и обмена, может быть, увидим. Но пока и жалоб таких не было.
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