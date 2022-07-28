Губернатор Пермского края: нам нужно подумать над прямым рейсом между Пермью и Минском

Новости Беларуси. Беларусь готова к активному развитию сотрудничества с Пермским краем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 28 июля заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой этого российского региона.

О перспективах взаимодействия с Беларусью Дмитрий Махонин после встречи рассказал журналистам. Стороны действительно намерены работать по многим направлениям: от расширения сотрудничества в машиностроении до возможной организации прямого авиарейса Минск-Пермь. Ну и, конечно, продолжится работа по укреплению уже имеющихся контактов.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края России:

У нас сейчас контакты с компанией АМКОДОР, у нас контакты с компанией МАЗ, Минский тракторный завод. У нас есть планы по сборке лифтов на территории Пермского края, по пожаротушению, по технике для пожаротушения тоже есть перспективы. У нас тесная кооперация по оборонно-промышленному комплексу. Тесные связи университетов – сегодня вместе с нами в делегации работают еще и представители науки. Научно-образовательный центр, рациональное недропользование, который занимается разработкой скважин, шахт. Научно-образовательный центр тесно сотрудничает с компанией «Беларуськалий». И уже не один год это сотрудничество развивается. Нам еще, конечно, нужно подумать над прямым рейсом между Пермью и Минском. И тогда, я думаю, мы еще раскроем туристический потенциал.