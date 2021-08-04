Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает

Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как его тепло и душевно встречали земляки.

Поздравляем! Максим Недосеков сегодня не ожидал такого внимания со стороны прессы и болельщиков. Олимпийская бронза в прыжках в высоту, уверен спортсмен, не покорилась бы без поддержки родных, тренера и, конечно, каждого из нас.