Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает
Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как его тепло и душевно встречали земляки.
Поздравляем!
Максим Недосеков сегодня не ожидал такого внимания со стороны прессы и болельщиков. Олимпийская бронза в прыжках в высоту, уверен спортсмен, не покорилась бы без поддержки родных, тренера и, конечно, каждого из нас.
В Японию белорусский прыгун в высоту отправлялся в качестве фаворита. Он с легкостью прошел квалификацию. А вот на самих соревнованиях конкуренция оказалась более чем жесткой. Тем не менее у него «бронза с золотым отливом». Пока ему всего 23, поэтому не исключено, что на будущих Олимпиадах он достигнет больших высот. А пока, признается Недосеков, неделя на отдых и общение с прессой.
Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр – 2020:
Я очень рад, что столько людей встречают. Столько неравнодушных ко мне. Конечно, столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью все это перекрывает. Поэтому вам большое спасибо за поддержку, она очень нужна мне.
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